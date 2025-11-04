الشارقة والاتحاد السعودي.. موقعة استعادة الاتزان

يستعد فريق الشارقة لخوض واحدة من أبرز مواجهاته هذا الموسم، عندما يحلّ ضيفاً على اتحاد جدة السعودي، اليوم، في الساعة 22:15، ضمن الجولة الرابعة من منافسات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا «النخبة».

ويدخل الشارقة المباراة واضعاً نصب عينيه هدفاً واضحاً يتمثل في العودة بنتيجة إيجابية تعيد إليه التوازن بعد خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام تراكتور الإيراني بخماسية دون ردّ، وهي النتيجة التي جمدت رصيده عند أربع نقاط، جمعها من فوزٍ على الغرافة القطري 4-3 وتعادل مع السد القطري 1-1، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب العام.

ولا يبدو الشارقة في أفضل أحواله خلال تلك الفترة، بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها وآخرها من شباب الأهلي بخسارته بهدفين دون رد، وهي الخسارة التي أبعدت الفريق خطوة كبيرة عن المنافسة على لقب الدوري، بعد أن تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ11.

وبات مستقبل المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مع الشارقة محل شك، في ظل هذه النتائج التي لم تحقق طموحات جماهيره، وربما تعصف مباراة اتحاد جدة بالمدرب من على مقاعد بدلاء الشارقة في حالة العودة بنتيجة سلبية.

ورغم ما يُعانيه الشارقة من مشكلات على صعيد النتائج فإنه يمتلك ما يؤهله لفرض أسلوبه والعودة بنتيجة إيجابية تعزّز حظوظه في سباق التأهل، خصوصاً مع خبرة عناصره الدولية الموجودة في الفريق من أمثال كايو لوكاس وميلوني وشاهين عبدالرحمن، والحارس عادل الحوسني العائد أخيراً من الإصابة.

في المقابل، يعيش الاتحاد هو الآخر بداية غير مستقرة هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري، إذ تلقى الفريق خسارتين متتاليتين أمام الوحدة وشباب الأهلي الإماراتيين، في دوري أبطال آسيا للنخبة قبل أن يحقق فوزه الأول على الشرطة العراقي برباعية مقابل هدف، ما أبقى على آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل، بعدما صعد إلى المركز السابع في ترتيب مجموعة غرب آسيا.

وتلقّى اتحاد جدة دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الشارقة، بعودة الثنائي حسن كادش وعبدالرحمن العبود، فضلاً عن عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد غيابه عن الجولة الماضية في دوري روشن أمام الخليج.

ومن المنتظر أن يعتمد مدرب الاتحاد كونسيساو على المدافع الصربي سيميتش لتعويض غياب البرتغالي دانيلو بيريرا، بسبب الطرد الذي تعرض له الأخير أمام الشرطة العراقي.

