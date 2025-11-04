الشارقة وشباب الأهلي.. «نجوم المستقبل» في الكاراتيه

تُوّج فريقا الكاراتيه في ناديَي الشارقة وشباب الأهلي بصدارة بطولة «نجوم المستقبل» الدولية للمواطنين لفئات البراعم والزهرات، المؤهلة للانضمام إلى صفوف المنتخبات الوطنية، وجرت يوم السبت على صالة نادي الذيد، بمشاركة 262 لاعباً ولاعبة من 11 نادياً.

وجاءت شراكة الشارقة وشباب الأهلي، بتبادلهما السيطرة على منافسات الذكور والإناث، وحصولهما مناصفة على أكبر عدد من الميداليات الذهبية.

وانتزعت الشارقة المركز الأول في منافسات «الكاتا» للذكور، على حساب كلباء بالمركز الثاني، والذيد ثالثاً، قبل أن يكرر لاعبو «الملك» المشهد، بالحصول على المركز الأول في منافسات «الكوميتيه» للذكور، على حساب شباب الأهلي الثاني، وكلباء الثالث.

وحصدت لاعبات شباب الأهلي المركز الأول في منافسات «الكاتا» للإناث، على حساب شرطة دبي بالمركز الثاني، و«الفجيرة للفنون القتالية» ثالثاً، لتواصل لاعبات النادي هيمنتهن في منافسات «الكوميتيه» إناث، بحصولهن على المركز الأول، على حساب «شرطة دبي» الثاني، و«مركز طوروسيان» الثالث.