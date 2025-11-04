مدرب الشارقة: 48 ساعة ليست كافية قبل لقاء العربي في سلة «غرب آسيا»

أكد عميد مدربي كرة السلة المدير الفني لفريق الشارقة، عبدالحميد إبراهيم، أن فترة الـ48 ساعة غير كافية لإعداد فريقه لخوض لقاء العربي القطري، في السابعة من مساء اليوم، على صالة نادي شباب الأهلي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في ذهاب دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية، في مباراة يبحث من خلالها الشارقة تحقيق فوزٍ يضمن له خلط أوراق المجموعة والدخول في صراع الصدارة.

وخاض الشارقة، في السابعة والنصف مساء السبت الماضي، مباراة صعبة أمام جاره البطائح، لحساب الجولة الخامسة من ذهاب الدوري التمهيدي من بطولة الدوري العام، عانى خلالها «الملك» لضمان الفوز بنتيجة (108-105)، وأوقعت لاعبيه تحت إجهادٍ بدني بحسب وصف عبدالحميد، واضطر الجهاز النفي إلى منح اللاعبين فترة استشفاء ليوم واحد، والتعويض باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات الفيديو، في غياب التدريبات، واقتصارها على حصة خفيفة يوم أمس، استعداداً للقاء العربي القطري.

وقال عبدالحميد لـ«الإمارات اليوم»: «إصرار اتحاد السلة على تثبيت جدول الدوري، وعدم الاستجابة لمطالبنا في تعديل مباراتنا أمام البطائح، وضعت أحمال بدنية عالية على لاعبي الفريق في لقاء تم حسمه بصعوبة، ودفعنا في ظل اقتصار الوقت على 48 ساعة من فترة الإعداد إلى التضحية بالتدريبات في سبيل حصول لاعبينا على فترة الاستشفاء اللازمة».

وأوضح: «تم منح لاعبينا يوم راحة بعد لقاء البطائح، استثمرناه بشكل فاعل من خلال تقنيات الفيديو والذكاء الاصطناعي، لتحليل بيانات العربي القطري، وتوجيه لاعبينا بالأسلوب الذي سنتبعه في مباراتنا الصعبة أمام العربي الذي يتكل بشكل كبير على القوة والاحتكاك البدنيين للاعبيه، في لقاء يحمل طموحات مشروعة في قدرتنا على خلط أوراق المجموعة والدخول في صراع الصدارة».