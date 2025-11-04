«العين» على ملعب زاخو للاقتراب من نصف نهائي «أبطال الخليج»

يسعى فريق العين إلى قطع خطوة إضافية نحو التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، عندما يحلّ، اليوم، ضيفاً ثقيلاً على زاخو العراقي، في الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات، على استاد زاخو الدولي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويدخل «الزعيم» اللقاء في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط من انتصارين متتاليين، إذ كان العين قد افتتح مشواره في البطولة بفوز عريض على سترة البحريني 4-1 على استاد هزاع بن زايد، قبل أن يعود من الكويت بثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على القادسية 1-0 في الجولة الثانية.

ويواصل العين اعتماده على تشكيلته الرديفة، بقيادة المدرب الإيطالي ماتيو لومباردو، في المسابقة الخليجية، بينما يركز الفريق الأول بقيادة الصربي فلاديمير إيفيتش على المنافسات المحلية، حيث يتصدر دوري أدنوك للمحترفين برصيد 19 نقطة بعد مرور سبع جولات بأداء ثابت وقدرات هجومية عالية، بفضل الحضور القوي للمهاجم التوغولي لابا كودجو والمغربي سفيان رحيمي.

في المقابل، فإن زاخو «صاحب الأرض»، الذي يُعد أبرز منافسي العين على قمة الترتيب، يملك في رصيده أربع نقاط، ويدرك لاعبوه أن الفوز في لقاء اليوم سيعني صعود الفريق إلى الصدارة قبل بداية جولة الإياب.

وأسند الاتحاد الخليجي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم محمد الهويش، ويعاونه كل من خلف الشمري وياسر السلطان ومحمد إسماعيل، بينما يتولى ماجد الشمراني مهمة حكم الفيديو ويساعده هشام الرفاعي.

وفي اللقاء الثاني، ضمن المجموعة، يستضيف سترة البحريني صاحب النقطة الوحيدة فريق القادسية الكويتي المتذيل دون رصيد، في الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة خليفة الرياضية.

