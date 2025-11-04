التعادل يحسم قمم الكبار.. و«الصقور» يُحلق في سماء «الأولى»

تقاسمت الفِرَق المرشحة للمنافسة على الصعود نقاط القمم الكروية التي جمعتها ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى، بعد تعادل الإمارات مع دبا الحصن 2-2، ويونايتد مع حتا 1-1، بينما فاز الفجيرة على غلف يونايتد 2-1، والجزيرة الحمراء على مصفوت 3-1، ويُعدّ ذلك أول انتصار لكل من الفجيرة والجزيرة الحمراء في الموسم الحالي.

وواصل الذيد انتصاراته بالفوز على الاتفاق بهدف نظيف، وهي النتيجة نفسها التي فاز بها العربي على مجد، وتعادل العروبة مع سيتي (2-2)، بينما تمتع الحمرية بالراحة في هذه الجولة.

وواصل الإمارات صدارته برصيد 13 نقطة، يليه دبا الحصن والعربي والذيد ولكل منها 10 نقاط، يليها حتا ويونايتد ولكل منهما ثماني نقاط، ثم الحمرية وغلف يونايتد ولكل منهما سبع نقاط، ثم سيتي بست نقاط، والجزيرة الحمراء ومصفوت ولكل منهما خمس نقاط، يليها الفجيرة بأربع نقاط، ومجد بثلاث، والعروبة بنقطتين، والاتفاق من دون رصيد.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد الفنية التي أسفرت عنها الجولة السادسة من الدوري، على النحو التالي:

نزيف النقاط

واصل فريق يونايتد، بقيادة الإيطالي بيرلو، نزيف النقاط بعد تعادله الثاني على التوالي مع فريق حتا، وسبقه تعادل مع الجزيرة الحمراء، ما أفقده أربع نقاط مؤثرة قد يكون بحاجة إليها في ختام الدوري.

الذيد

استثمر فريق الذيد خبرة مدربه الجزائري، فؤاد بومضل، وتعافي بعض لاعبيه المصابين، ليتمكّن من تحقيق انتصاره الثالث على التوالي بعد فوزه على الاتفاق، ما قاده إلى المركز الرابع.

تخصص سيتي

تخصص فريق سيتي في تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة، وكذلك العودة إلى النتيجة الإيجابية بعد التأخر، وذلك للمباراة الرابعة على التوالي، حيث تمكّن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة (90+8)، وكان قد أدرك الفوز على غلف يونايتد في مباراة سابقة، وتعادل مع مصفوت في الدقائق الأخيرة، كما خطف نقطة التعادل من العربي بعد تأخره بهدفين.

تراجع العروبة

يُعدّ وجود العروبة في المركز ما قبل الأخير بنقطتين، بعد خوضه أربع مباريات، الأداء الأضعف له في دوري الدرجة الأولى قياساً بالمواسم الماضية، وهي نتيجة غير مألوفة، إذ خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، ولم يُحقق أي فوز حتى الآن.