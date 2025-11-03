شباب الأهلي يصدم جمهوره في «آسيا»

تعرّض شباب الأهلي دبي لخسارة غير متوقعة أمام الدحيل القطري بنتيجة 1-4، اليوم الإثنين، في الدوحة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025.

وبهذه النتيجة، حقق الدحيل فوزه الأول في البطولة رافعاً رصيده إلى 4 نقاط، بينما تلقى شباب الأهلي خسارته الأولى بعد ثلاث مباريات دون هزيمة، ليبقى عند 7 نقاط في رصيده.

افتتح إدميلسون جونيور التسجيل للدحيل في الدقيقة 2، وأضاف بينجامين بوريجايد الهدف الثاني في الدقيقة 39، قبل أن يقلص كاسكاردو الفارق لـ«فرسان دبي» بتسديدة قوية في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، وسّع عادل بولبينة النتيجة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 57، فيما اختتم لويس ألبيرتو الرباعية في الدقيقة 92.

ولم يتمكن شباب الأهلي من العودة إلى المباراة رغم محاولاته لتقليص النتيجة في الشوط الثاني، حيث دفع المدرب باولو سوزا بعدد من الأوراق الهجومية دون أن ينجح الفريق في العودة للمباراة.