بفارق سلة.. شباب الأهلي يصطاد المحرق البحريني في "غرب آسيا"

حقق فريق شباب الأهلي انتصاراً صعباً على ضيفه المحرق البحريني، جاء بفارق سلة (89-87)، اليوم الإثنين، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، لحساب الجولة الثانية في منافسات المجموعة الأولى، في دوري "سوبر غرب-آسيا".

ونجح شباب الأهلي في تحقيق انتصاره، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني، ومن ثم الربع الرابع والحاسم بواقع (28-25 و22-21 و19-18)، فيما نال لاعبي المحرق البحريني الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (23-20).

وعوض شباب الأهلي في الجولة الثانية، خسارته في افتتاح البطولة التي جاءت في 13 أكتوبر الماضي أمام اتحاد جدة السعودي بنتيجة (88-94)، فيما تعرض المحرق البحريني لخسارته الثانية على التوالي عقب الهزيمة في الجولة الأولى أمام كاظمة الكويتي (81-95).