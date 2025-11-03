منتخب الإمارات للناشئين يتعادل مع كوستاريكا في مونديال قطر

تعادل منتخب الإمارات للناشئين مع نظيره منتخب كوستاريكا 1-1، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً (قطر 2025).

وتقدّم «أبيض الناشئين» بهدف جميل أحرزه مايد عادل برأسية متقنة في الدقيقة 59 بعد ركنية نفذها فيصل محمد، قبل أن يدرك منتخب كوستاريكا التعادل سريعاً في الدقيقة 62 عبر نك بينتي، الذي استغل خطأ من الحارس جاسم الحمادي.

وشهد اللقاء حالة طرد مبكرة لمدافع كوستاريكا إسحاق عبدالله في الدقيقة 31 بالبطاقة الحمراء، بعد تعطيله انفراداً صريحاً لمهاجم منتخب الإمارات، ليكمل الفريق اللاتيني المباراة بعشرة لاعبين، ولم يستغل المنتخب الوطني النقص العدد من الشوط الأول لمنتخب كوستاريكا، ويستغل ذلك في إحراز هدف الفوز في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسيخوض منتخبنا الوطني مباراته الثانية أمام كرواتيا الخميس المقبل، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة السنغال يوم 9 نوفمبر، على أن يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثالثة، تعادلت السنغال مع كرواتيا سلبياً (0-0)، لتتساوى المنتخبات الأربعة في عدد النقاط مع نهاية الجولة الأولى، في بداية متكافئة لمنافسات المجموعة.