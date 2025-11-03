البديل كايو يمنح الوحدة "السعادة الآسيوية" في الوقت القاتل بملعب ناساف

أحرز البديل كايو كانيدو هدفاً في الوقت القاتل ليقود الوحدة للفوز على ناساف الأوزبكي بهدفين مقابل هدف، على الملعب المركزي في مدينة قارشي بأوزبكستان، اليوم، في الجولة الرابعة من مباريات منطقة غرب آسيا في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع "العنابي" رصيده إلى 10 نقاط، ويستمر ناساف من دون رصيد من النقاط بتلقيه الخسارة الرابعة.

سيطر الوحدة على وسط الملعب وفرض أسلوب لعبه على صاحب الأرض، وكاد "العنابي" أن يتقدم بهدف مبكر من هجمة منظمة قادها برناردو فولها الذي مرر الكرة إلى فاكوندو وسدد الأخير كرة قوية ارتدت من العارضة، ووصلت إلى محمد قرباني الذي سدد الكرة باتجاه المرمى، ولكن الدفاع الأوزبكي أبعد الكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى (10).

من جهته اعتمد ناساف على الهجمات المرتدة، وهدد مرمى الوحدة من هجمة وصلت إلى ساردوربيك الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشامسي (19).

وحافظ الوحدة على أفضليته، وأهدر أكثر من فرصة لإحراز الهدف الأول، حيث سدد جادسوم دا سيلفا كرة قوية، لكنها ارتطمت في مدافع ناساف وغيرت اتجاهها إلى فوق العارضة (29)، كما سدد روبن تسديدة أخرى فوق العارضة (33)، بينما لعب إبراهيما ديارا كرة عرضية وقابلها فاكوندو برأسه، وتصدى لها حارس ناساف (37).

في المقابل أحرز ناساف الهدف الأول على عكس سير اللعب، بعدما تسلم ساردوربيك الكرة أمام منطقة جزاء الوحدة وسددها قوية على يمين الحارس محمد الشامسي في المرمى (42).

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من "العنابي" بعدما واصل دوشان تاديتش تألقه في صناعة الأهداف، حيث لعب كرة عرضية متقنة قابلها فاغبور أوغبو برأسه محرزاً الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 52.

وكاد البديل كايو كانيدو أن يحرز الهدف الثاني من تسديدة قوية تصدى لها حارس ناساف نعماتوف (67)، كما سدد تاديتش كرة صاروخية من ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس الأوزبكي (71)، وضغط "العنابي" في الدقائق العشر الأخيرة وأحرز كايو كانيدو الهدف الثاني في الدقيقة 89 من متابعة جيدة لكرة عرضية لعبها تاديتيش وقابلها قرباني برأسه وارتدت من الحارس وأكملها كايو في المرمى لتنتهي المباراة فوز الوحدة.