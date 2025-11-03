عبدالمجيد النمر مشرفاً على فريق الكرة في نادي الشارقة

يُعلن نادي الشارقة خلال ساعات عن تعيين عبدالمجيد النمر مشرفاً على الفريق الأول لكرة القدم، ورئيساً للجنة الفنية، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، بحسب ما ذكرته قناة الشارقة الرياضية.

وواكدت القناة أن "هذا القرار يأتي في إطار مساعي إدارة النادي لتعزيز منظومة العمل الفني والإداري، ودعم الفريق بخبرات فنية وإدارية قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة".

ويُعد النمر من الأسماء البارزة في الكرة الإماراتية، لما يمتلكه من خبرة طويلة في العملين الفني والإداري، وهو ما يعكس توجه إدارة نادي الشارقة نحو الاستفادة من الكفاءات الوطنية في تطوير أداء الفريق الأول ورفده بخطط عمل تسهم في تحقيق الاستقرار والنجاح على المستويين المحلي والخارجي.