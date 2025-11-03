الهوتي: ارتفاع كلفة سباحة الزعانف لن يحدّ من انتشارها في الإمارات

أكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية حميد الهوتي، أن رياضة السباحة بالزعانف تُعد من الرياضات الحديثة والمثيرة التي ستشهد انتشاراً واسعاً في دولة الإمارات، رغم ارتفاع كلفتها المادية، موضحاً أن سعر الزعانف الاحترافية قد يصل إلى 500 يورو، بما يعادل 2000 درهم، نظراً لجودتها العالية ومواصفاتها الفنية الدقيقة.

واختتمت أمس، في العاصمة أبوظبي منافسات بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف 2025، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات المائية ومجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وبمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة من 51 نادياً وأكاديمية يمثلون 21 دولة.

وقال حميد الهوتي لـ«الإمارات اليوم»: «سباحة الزعانف من الرياضات الرائعة التي تمتاز بالإثارة والسرعة، وتستقطب فئة كبيرة من الشباب والأطفال، حيث يطلق عليها (فورمولا السباحة)، ولذلك نتوقع لها قاعدة جماهيرية كبيرة وممارسين في الدولة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من ارتفاع كلفتها».

وأشار إلى أن نادي أبوظبي للرياضات المائية حرص على توفير المعدات الخاصة بالزعانف لجميع السباحين المشاركين من النادي في البطولة، ما أسهم في تحقيق نتائج مميزة تمثلت في حصد أكثر من ست ميداليات ملونة، منها ذهبيتان، في أول مشاركة رسمية للنادي.

وأوضح الهوتي أن هذه النتائج تمثل انطلاقة قوية للعبة في الإمارات، خصوصاً في ظل مشاركة نخبة من نجوم العالم في الحدث.