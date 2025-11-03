شباب الأهلي ضيفاً على الدحيل.. والوحدة في معقل «التنانين»

يحلّ شباب الأهلي ضيفاً على الدحيل القطري عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا «النخبة»، فيما يخوض الوحدة مواجهة قوية خارج ملعبه أمام ناساف الأوزبكي الساعة 18:45 مساء على الملعب المركزي في مدينة قارشي.

شباب الأهلي - الدحيل

يدخل «فرسان دبي» اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز الكبير الذي حققه على الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين، ويسعى إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية آسيوياً، ويطمح مدربه البرتغالي باولو سوزا إلى تحقيق نتيجة إيجابية تُعزّز موقف الفريق في سباق التأهل إلى الدور المقبل، خصوصاً أن شباب الأهلي قدّم أداءً متصاعداً في الجولات الثلاث الماضية، جمع خلالها سبع نقاط من فوزين وتعادل احتل بها المركز الثالث خلف الأهلي السعودي بفارق الأهداف، ومواطنه الهلال «المتصدر» بتسع نقاط.

من جهته، يبحث الدحيل القطري عن أول انتصار له في البطولة بعد بداية صعبة لم يتمكن خلالها من تحقيق أي فوز، ما يمنح المواجهة طابعاً قوياً ومفتوحاً بين الفريقين.

الوحدة - ناساف

يطمح «العنابي» إلى تحقيق انتصاره الثالث وقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ16، ومواصلة عروضه المميّزة في البطولة القارية، ويدخل المباراة في المركز الرابع برصيد سبع نقاط، بعدما قدّم مسيرة قوية في الجولات الثلاث الأولى، إذ استهل مشواره بفوز ثمين على الاتحاد السعودي (2-1) على استاد آل نهيان، ثم عاد من إيران بنقطة غالية بعد تعادله من دون أهداف مع تراكتور سازي تبريز، قبل أن يحقق انتصاراً مميّزاً على الدحيل القطري (3-1) في أبوظبي.

ويعيش الفريق حالة معنوية مرتفعة بعد فوزه المثير على النصر (3-2) في دوري أدنوك للمحترفين، إذ واصل «العنابي» عروضه القوية في الموسم الحالي دون أن يتعرض لأي خسارة حتى الآن، بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس.

من جهته، يمر ناساف الأوزبكي بفترة صعبة بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة، بهزيمته أمام الأهلي السعودي (4-2) في جدة، ثم أمام الهلال السعودي (3-2) على أرضه في أوزبكستان، وأخيراً أمام شباب الأهلي في دبي (4-1)، ليقبع في المركز الأخير من دون رصيد من النقاط.