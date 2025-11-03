شباك المقبالي «متماسكة».. والوحدة يضغط على العين.. والشارقة «لغز محيّر»

باتت المنافسة أكثر سخونة في قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بعد نهاية الجولة السابعة، إذ تفصل خمس نقاط فقط بين العين «المتصدر» والوصل رابع الترتيب، ما يشير إلى صراع مفتوح على اللقب بين أكثر من فريق.

وكانت الجولة السابعة قد أسفرت عن فوز العين على عجمان 3-0، والوحدة على النصر 3-2، وشباب الأهلي على الشارقة 2-0، والجزيرة على البطائح 1-0، والظفرة على كلباء 3-0، فيما تعادل الوصل مع خورفكان 1-1، وبني ياس مع دبا 2-2.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز سبعة مشاهد خطفت الأنظار في الجولة الماضية على النحو التالي:

تألق المقبالي

واصل حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، تألقه اللافت مؤكداً أنه أحد أبرز الوجوه في حراسة المرمى، بعدما حافظ على شباكه متماسكة دون أي اهتزاز في ست مباريات من أصل سبع، كأكثر حارس حفاظاً على نظافة الشباك في الدوري، وكان الهدف الوحيد الذي استقبله أمام العين، وهي الخسارة الوحيدة للفريق هذا الموسم.

لابا يكتب التاريخ

واصل نجم العين، الدولي التوغولي لابا كودجو، تألقه وكتب اسمه في سجلات تاريخ الدوري، بعدما رفـــــــع رصيـــــــــده إلى 127 هـــــــــــــدفاً ليعـــــادل رقــــــــــم نجـــم الشــــــارقــــــة السابق عبدالعزيز محمد (عزوز)، ويرتقي إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، وبات لابا بحاجة إلى خمسة أهداف فقط لمعادلة رقم محمد عمر (132 هدفاً) صاحب المركز السادس.

الوحدة لا يخسر

تعزّزت طموحات فريق الوحدة في المنافسة على اللقب هذا الموسم، إذ حافظ على نتائجه الإيجابية وواصل ملاحقة العين، رافعاً رصيده إلى 17 نقطة مقابل 19 للعين، وبات «العنابي» على بُعد فوز واحد من معادلة أطول سلسلة دون خسارة في تاريخه بالدوري (20 مباراة بين يناير وديسمبر 2014).

الشارقة بعيد عن مستواه

أصبح الشارقة لغزاً محيراً في الموسم الحالي، فالفريق لايزال بعيداً عن مستواه، وتلقّى خسارة جديدة أمام شباب الأهلي، كما تراجع إلى المركز الـ11 بسبع نقاط، في امتداد لأزمة الأداء منذ رحيل المدرب أولاريو كوزمين، وتولي المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش دفة القيادة الفنية لـ«الملك».

بني ياس.. دوامة الشك

منذ آخر فوز في الأول من مايو الماضي أمام الشارقة، لم يتذوّق بني ياس طعم الانتصار في الدوري، إذ خاض «السماوي» 13 مباراة خسر منها 10 وتعادل في ثلاث، ويحتل الفريق حالياً المركز الأخير بنقطة واحدة بعد سبع جولات، في أسوأ بداية له، ودخول مبكر في دائرة الشك.

الظفرة.. انطلاقة تاريخية

يقدّم الظفرة بقيادة مدربه المونتينيغري زيلكو بيتروفيتش، كرة هجومية ممتعة، تُترجم بالأرقام، إذ سجل الفريق 13 هدفاً في سبع مباريات، أي نصف عدد أهدافه في موسم 2022-2023 (26 هدفاً)، وقد جمع الفريق 12 نقطة، وهي أفضل انطلاقة له بتاريخ مشاركاته في الدوري.

جولة بلا بطاقات حمراء

غابت البطاقات الحمراء عن الجولة السابعة بالكامل، في مشهد منضبط تحكيمياً، بعد أن شهدت الجولة السابقة سبع حالات طرد في ست مباريات في رقم نادر تاريخياً، متفوقة على الجولة العاشرة من موسم 2022-2023 التي شهدت ست حالات طرد.