مبارزة ميدانية بـ «الذكاء الاصطناعي» في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي

شهد مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي نظمته جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، تجربة ميدانية مميزة أجراها لاعب المنتخب الوطني للمبارزة وعضو برنامج مبادلة للتميز الرياضي، خليفة الكعبي، على أحد الأجهزة الحديثة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الطب الرياضي وتطوير الأداء البدني.

وأوضح الكعبي أن الجهاز يعتمد على توليد مستويات متدرجة من المقاومة، تسهم في رفع كفاءة الاتزان والقوة والمرونة، وهي عناصر أساسية في رياضة المبارزة وسائر الرياضات الأخرى، مؤكداً أن توفير مثل هذه التقنيات في الاتحادات والأندية الرياضية داخل الدولة سيُعد خطوة مهمة في دعم خطط الإعداد والتطوير.

وأضاف في تصريحات صحافية: «نحو 99% من الرياضات يمكن أن تستفيد من هذا النوع من الأجهزة، بما في ذلك التنس والريشة الطائرة والملاكمة وكرة القدم»، مشيراً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في برامج التدريب الرياضي سيُسهم في تمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق إنجازات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم مؤتمر الإمارات للطب الرياضي أعماله أمس، بعد يومين من الجلسات المتخصصة، إذ شهدت الجلسة الافتتاحية عرضاً حول تطور رياضة المرأة في الدولة، قدمته نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حنان المحمود، ورئيس شعبة العلاج الطبيعي بالمؤسسة عائشة أبوالزود، تضمن أرقاماً وإحصاءات عن الزيادة المتنامية في أعداد الرياضيات والأندية المخصصة للسيدات، وجهود تمكين المرأة على المستويين التنافسي والإداري.

وحظي العرض بإشادة واسعة من الحضور والمشاركين في جلسة بعنوان «المرأة والرياضة»، ضمن برنامج المؤتمر الذي تضمن أربع جلسات علمية أخرى، تناولت موضوعات متنوعة في الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.

وأكد رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور عبدالله الرحومي، أن المؤتمر حرص على تسليط الضوء على التطور الكبير في رياضة المرأة والطب الرياضي وإعادة التأهيل، وإبراز الكفاءات الوطنية والمقيمة التي تسهم في دعم الرياضيين للوصول إلى أعلى مستويات الأداء والتتويج بالإنجازات.