رابطة مشجعي «الأبيض»: المنتخب قوي.. وحلم المونديال لايزال موجوداً

بحث اتحاد كرة القدم خلال اجتماع تنسيقي عقده أمس، في مقره بدبي، مع رابطة مشجعي المنتخب الوطني وممثلي روابط الأندية، الترتيبات الخاصة بالحضور الجماهيري لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العراقي المقررة في 13 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في وقت شدّد فيه مشجعون على أن «المنتخب قوي.. وحلم المونديال لايزال موجوداً».

وناقش الاجتماع الذي حضره فريق العمل المشرف على الجماهير، العديد من الجوانب التنظيمية والإعلامية المتعلقة بدخول الجماهير وتوزيع الأعلام واللوحات التشجيعية، وتنسيق مواقع الروابط داخل المدرجات، لضمان حضور مؤثر ومساندة كبيرة لـ«الأبيض» في هذه المواجهة المصيرية.

كما تم تأكيد مواصلة تفعيل حملة «حلم وطن» التي أطلقها الاتحاد أخيراً وشهدت تفاعلاً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع، عبر سلسلة من المبادرات الجماهيرية المبتكرة، من أبرزها استخدام الأعلام والشالات واللوحات التعبيرية التي تعكس روح الانتماء، ودعم المنتخب الوطني.

ويخوض المنتخب الوطني مواجهة العراق في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2026، على أن تُقام مباراة الإياب في 18 نوفمبر في البصرة.

ويسعى «الأبيض» إلى استعادة توازنه بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، أملاً في الاقتراب خطوة من الحلم المونديالي، خصوصاً أن المنتخب يضم نخبة من العناصر الشابة والخبرة التي يُعوّل عليها في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وأمام جماهيره.

وأكد عدد من المشجعين في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «دعم المنتخب واجب وطني»، وأن «الجماهير ستكون خلف (الأبيض) في مهمته أمام العراق».

وقال المشجع مروان محمد: «بعض الجماهير يقول إن الحلم انتهى، لكن الحقيقة أن الحلم لايزال موجوداً، أمامنا مباراتان مع العراق، والمنتخب قوي وقادر على التعويض، سنقاتل حتى آخر دقيقة».

وأضاف: «من يحمل علم الإمارات وقميصها يجب أن يقاتل حتى النهاية، والجماهير ستكون دائماً الداعم الأول للمنتخب تحت أي ظرف».

أما المشجع صالح المنصوري فقال: «لدينا فريق قادر على الوصول إلى كأس العالم، وسنقف خلفه حتى يتحقق الحلم المونديالي، وسنثبت أن (الأبيض) قادر على الذهاب بعيداً في التصفيات».

وقال المشجع يوسف البلوشي: «(حلم وطن) هو دعم وتشجيع 90 دقيقة في نفوس اللاعبين، يوم الخميس (13 الجاري) يجب أن نملأ الملعب عن آخره لتشجيع اللاعبين وحثّهم على أن يقدّموا كل ما يستطيعون، الأمل موجود والمنتخب قادر على الفوز والوصول إلى المرحلة المقبلة».

