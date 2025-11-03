«عفجان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا

توّج الجواد «عفجان» بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الليبية التي أقيمت أول من أمس، على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية في بنغازي، ضمن المحطة الـ16 من النسخة الـ32 لسلسلة سباقات الكأس الغالية.

وجاء تنظيم السباقات ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثاني، وسط مشاركة 96 خيلاً في ستة أشواط مثّلت نخبة مرابط الخيول العربية في ليبيا، وبلغت قيم جوائز السباق المالية مليون درهم.

وتمكن الجواد «عفجان» المنحدر من نسل (تي إم فريد تكساس × مزون) والعائد لإسطبلات ذات الرمال، وتحت إشراف المدرب محمد فرحات وقيادة الفارس أمجد إبراهيم السلامي، من حسم سباق الكأس الغالية الذي أقيم لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، والمخصص للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، بمشاركة 13 خيلاً تمثل نخبة مرابط الخيل الليبية. وقطع البطل الذي يحمل توقيع إنتاج «الشقب ريسنغ»، مسافة السباق بزمن بلغ 2:26:00 دقيقة، لينجح في تحقيق ثاني ألقابه هذا الموسم بعد فوزه السابق بلقب المحطة الهولندية.

وجاء في المرتبة الثانية «جيندور دي بوزول» (المرتجز × اودجيدور دي بوزول)، فيما حلّ بالمرتبة الثالثة «العتعت» بطل سباق محطة المغرب في النسخة الماضية (نو ريسك الموري × شيمه قرطابية).

من جانبه، قال عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية مسلم العامري: «محطة ليبيا شكّلت حدثاً مهماً بكل المقاييس، وأكدت نجاح رسالة الكأس الغالية في الوصول إلى محطات جديدة، تأكيداً لدور الإمارات الريادي في دعم الخيل العربي حول العالم».