فوز العربي والذيد.. وتعادل العروبة مع سيتي في دوري الدرجة الأولى

فاز نادي الذيد على مضيفه الاتفاق بهدف من دون رد سجله العماني فارس الجابري (16) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب شباب الاهلي في العوير ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليصبح رصيد الذيد 10 نقاط في المركز الرابع، بينما لايزال الاتفاق من دون نقاط.

وفاز العربي على فريق مجد بهدف نظيف سجله البريطاني بيتيك افوبي (80) ليصعد فريق العربي نحو المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما تحمد رصيد فريق مجد عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.

وتعادل العروبة بملعبه مع ضيفه سيتي (2-2) ليصعد سيتي للمركز التاسع برصيد 6 نقاط، بينما العروبة في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين.

وسجل هدفي أصحاب الأرض المصري ادهم حجازي (3) والمومتينغري نيكسا فويانوفيتش (53) وللضيوف البرازيلي أندرسون سالفيانو (51) والإيطالي ايزكيل ماتياس (90+8).