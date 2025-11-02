الأردن يفوز بالمركز الأول في بطولة الفجيرة الدولية للتنس

فاز منتخب الأردن بكأس النسخة الاولى لبطولة الفجيرة الدولية للتنس التي نظمها نادي الفجيرة للتنس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس وذلك بعد فوزه على قطر (2-0) في المباراة النهائية التي اقيمت مساء السبت بينما فاز منتخب إيران بالمركز الثالث.

وتوج الفائزين رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبد الغفور يهروزيان، والامين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي

بدوره بارك الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مؤكداً أن بطولة الفجيرة الدولية للمنتخبات فتحت صفحة جديدة بنوعية البطولات التي يشرف على تنظيمها اتحاد التنس وإضافة جديدة لنادي الفجيرة للتنس ونقطة تحول في الجهود التي يتم بذلها في تطوير رياضة التنس ونشر ثقافتها

وأكد أن النتائج التي أفرزتها البطولة سيتم تقييمها بشكل مستفيض بما ينعكس على تطوير لاعبي منتخب الإمارات نحو الأفضل.