الحبتور يُتوج بكأس «الهالوين» للبولو

تُوج فريق الحبتور، بلقب كأس «الهالوين» للبولو 2025، بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الدكتور وجهانجيري بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف.

وتمكن محمد الحبتور من تقديم أداءً لافتاً بعد احرازه «هاتريك»، ليقود فريقه إلى أول ألقابه في الموسم الجديد.

وجاءت المباراة النهائية قوية ومتكافئة في بدايتها، إذ أنهى فريق الدكتور وجهانجيري الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف ونصف، وواصل تفوقه في الشوط الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف ونصف لفريق الحبتور، قبل أن تتغير ملامح اللقاء في الشوط الثالث بعد أن نجح فريق الحبتور في انهاء هذه الفترة متقدماً بنتيجة خمسة أهداف ونصف مقابل أربعة أهداف. وفي الشوط الرابع والأخير لعب فريق الحبتور بديناميكية عالية وسرعة ليتمكن من إضافة هدفين آخرين رفع بهما رصيده إلى سبعة أهداف ونصف مقابل أربعة، ليحسم اللقب لمصلحته.

وشهد اليوم الختامي حضوراً جماهيرياً كبيراً من عشاق رياضة البولو والعائلات التي استمتعت بالأجواء الترفيهية المصاحبة للبطولة، بما في ذلك أنشطة الأطفال ومسابقة البحث عن الكنز «العملات الذهبية» بين شوطي المباراة.

وتم خلال الحفل الختامي تتويج فريق الحبتور بكأس البطولة، فيما نال سلفادور جائزة أفضل مهر، وطارق الحبتور لقب أفضل لاعب.

وشهد اليوم الختامي، مباراة استعراضية سبقت النهائي جمعت الفريق الأبيض ونظيره الأزرق، انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدفين.