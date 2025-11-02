مدرب الظفرة: أريد أن يستمتع الجمهور بما نقدمه من كرة ممتعة

أكد مدرب الظفرة، المونتينيغري زيلكو بيتروفيتش، أنه ينتمي إلى مدرسة المدربين الذين يفضّلون كرة القدم الهجومية والممتعة، مشيراً إلى أنه يستمتع شخصياً بما يقدمه لاعبوه من لمحات فنية قادرة على إلهام الجماهير وإشعال المدرجات.

وفاز الظفرة على كلباء 3- صفر في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وسط حضور جماهيري تجاوز 1400 متفرج، ووصف بيتروفيتش الفوز بأنه لم يكن سهلاً.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء: «الهدف الثاني كان رائعاً، واستمتعت به كثيراً، أحب مشاهدة كرة القدم الجميلة، وأريد أن يستمتع الناس أيضاً عندما يشاهدوننا نقدم كرة ممتعة، الجمهور يحب التمريرات السريعة وتغيير مراكز اللعب وبناء الهجمات».

وأضاف: «أنا فخور جداً بهذا الفريق، اللاعبون يجعلونني سعيداً، لأن النادي جمع 12 نقطة في سبع مباريات، وهو ما لم يحدث من قبل على حد علمي، هدفنا كان الوصول إلى 15 نقطة، وسنواصل العمل لتحقيق هذا الهدف وربما أكثر».

وكان الفريق قد سجل أول أهدافه عبر «النيران الصديقة»، بعد كرة اصطدمت باللاعب محمد سرفش وسكنت الشباك في الدقيقة 18، قبل أن يضيف محمد الخلوي الهدف الثاني في الدقيقة 72، بينما اختتم البديل عبدالرحمن سوسي ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 79، مؤمّناً الانتصار الكبير.

وارتفع رصيد الظفرة إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث خسائر، وهي أعلى حصيلة من النقاط يجمعها الفريق في تاريخ مشاركاته بعد سبع جولات، فيما تجمد رصيد «النمور» عند 11 نقطة.

من جهته، عبّر مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، عن إحباطه من الخسارة ومن مستوى الأداء الذي قدمه لاعبوه.

وقال: «ردة فعل الفريق لم تكن جيدة، وجميع اللاعبين كانوا دون المستوى، وهناك الكثير من علامات الاستفهام، وسأبدأ مباشرة في تصحيح الأخطاء، والتحضير للمباراة المقبلة».