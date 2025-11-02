أول هدف من بانزا يضع الجزيرة في سباق المنافسة

أحرز سيمون بانزا أول أهدافه مع نادي الجزيرة، ليقود «فخر أبوظبي» للفوز على البطائح بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ليدخل الجزيرة سباق المنافسة على اللقب بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة متقدماً إلى المركز الخامس، بينما توقف رصيد «الراقي» عند ثلاث نقاط في المركز الـ12.

ووضع المهاجم الكونغولي بصمته الأولى مع الفريق، بعدما انضم إلى صفوفه في أغلى صفقات «فخر أبوظبي» خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من سبورتنغ براغا البرتغالي مقابل 9 ملايين يورو، حسب ما ذكرت صحيفة «ريكورد» البرتغالية.

وفرض الجزيرة سيطرته على وسط الملعب في الشوط الأول، حيث أهدر ثلاث فرص محققة في أول 20 دقيقة من اللقاء، بعدما تألق حارس المرمى عبدالرحمن العامري في التصدي للهجمات الجزراوية، حيث لعب كوليبالي كرة عرضية قابلها سيمون بانزا برأسه وتصدى لها العامري (16)، وبالطريقة نفسها أنقذ مرماه من تسديدتين من كل من إبراهيم عادل (17)، وريتشارد أكونور (18).

وأسهم ضغط «فخر أبوظبي» في الهدف الأول، عندما لعب عبدالله رمضان كرة جميلة خلف المدافعين، وانفرد بانزا وسدد الكرة بمهارة في المرمى (27).

وتحسن أداء البطائح بعد الهدف، ولكن من دون خطورة على مرمى الحارس علي خصيف، بينما كاد الجزيرة يضيف الهدف الثاني من هجمة منظمة قادها إبراهيم عادل الذي مرر الكرة إلى سيمون بانزا وسددها قوية تصدى لها حارس البطائح، ثم سدد إبراهيم عادل الكرة بجوار القائم (44).

وفي الشوط الثاني ضغط البطائح لإحراز هدف التعادل، وألغى الحكم هدفاً أحرزه مروان فهد بعدما دفع أناتولي مدافع الجزيرة ويليان روشا (58)، بينما حافظ «فخر أبوظبي» على أفضليته ليحقق فوزه الثالث توالياً في الدوري.