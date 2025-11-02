سامح الشاذلي: الإمارات عملاقة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، سامح الشاذلي، أن رياضة سباحة الزعانف تُعد من أسرع وأقوى الألعاب المائية، مشيراً إلى أنها بدأت تكتسب انتشاراً واسعاً على مستوى العالم والمنطقة العربية، خصوصاً في دول الخليج، لما تتميز به من طابع السرعة والإثارة الذي يجذب فئة الشباب والأطفال.

وتختتم اليوم في أبوظبي منافسات كأس العالم لسباحة الزعانف (أبوظبي 2025) بمشاركة أكثر من 400 لاعب، يمثلون 51 نادياً وأكاديمية من 21 دولة.

وأشاد الشاذلي بتنظيم البطولة في أبوظبي، معتبراً أنها انطلاقة حقيقية لرياضة سباحة الزعانف في الإمارات، وقال: «وجود العدد الكبير من اللاعبين والأندية والأكاديميات في البطولة يؤكد أن الإمارات عملاقة في استضافة الأحداث الرياضية العالمية، وتملك بنية تحتية متميزة لتنظيم أكبر البطولات».

وأوضح الشاذلي لـ«الإمارات اليوم» أن اللعبة تعتمد بشكل أساسي على قوة الرجلين، واستخدام الزعانف بأنواعها المختلفة لتحقيق السرعة القصوى، وهو ما يجعلها تُعرف عالمياً بلقب «فورمولا السباحة»، مضيفاً: «الزعانف تمنح اللاعب قوة اندفاع هائلة، والسرعة هي العنصر الذي يجذب الصغار وأولياء الأمور إليها بشكل كبير».

وبيّن أن الزعانف تنقسم إلى نوعين رئيسين؛ الزعانف العادية المستخدمة في المسافات المتوسطة، والزعانف الأحادية (المونو) التي تُستخدم في سباقات السرعة القصيرة، وتصل أسعارها إلى نحو 500 يورو، ورغم كلفتها المرتفعة إلا أن الإقبال عليها متزايد خاصة في المنطقة العربية، بسبب متعتها وسرعتها العالية، مشيراً إلى أن الاتحاد المصري يضم حالياً أكثر من 40 ألف لاعب، و200 نادٍ مسجلة رسمياً، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير باللعبة في مصر والمنطقة.

وأشار الشاذلي إلى أن رياضة الزعانف أصبحت مكملة للرياضات المائية الأخرى، مثل الغوص الحر وسباقات المسافات الطويلة وكرة الماء، لافتاً إلى أن بعض السباحين الذين لا يحققون نتائج مميزة في السباحة التقليدية، يتحولون إلى الزعانف ويصبحون أبطالاً فيها، نظراً لاختلاف طبيعة الأداء والقوة المطلوبة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن سباحة الزعانف ستكون خلال الأعوام القليلة المقبلة من أهم الرياضات المائية في العالم، خاصة في منطقة الخليج، بفضل الاهتمام الكبير من الاتحادات الرياضية والأندية بنشر اللعبة ودعم أبطالها.

