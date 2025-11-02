الإمارات تطلق روزنامة «جولة مينا للغولف» بـ 12 بطولة

أعلن منظمو جولة مينا للغولف، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن روزنامة الموسم الجديد 2025-2026، والتي تضم 12 بطولة يحتضنها عدد من الدول، تشمل البرتغال ومصر والمغرب والأردن، على أن تُختتم المنافسات في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

تُعد جولة مينا للغولف، التي تأسست عام 2011 بمبادرة إماراتية، أول جولة معترف بها في الشرق الأوسط من قبل التصنيف الدولي الرسمي للغولف (OWGR)، وتشكّل منصة للاعبين من الإمارات والدول العربية ومختلف الجنسيات للوصول إلى الاحتراف والمشاركة في البطولات الدولية الكبرى.

وأوضح المنظمون أن الموسم الجديد يضع اللاعبين في المقام الأول من خلال جدول بطولات يراعي تقليل فترات السفر والتكاليف، وتقديم جوائز مالية مضمونة بقيمة 100 ألف دولار أميركي لكل بطولة، تُصرف خلال 48 ساعة من نهاية المنافسات. وينطلق الموسم بإقامة التصفيات التأهيلية في البرتغال على ملعب «ترويا» خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، على أن تقام بعدها البطولة الافتتاحية «تحدي أرويرا» من 25 إلى 27 نوفمبر، ثم «روليار ألجارف كلاسيك» من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، وكلتاهما في البرتغال. وتتواصل المنافسات في شمال إفريقيا عبر سلسلة بطولات «مصر سوينغ» التي تضم أربع بطولات من 19 يناير إلى 5 فبراير 2026، يعقبها ثلاث بطولات في نادي الهوارة للغولف بطنجة بالمغرب، تشمل بطولة تأهيلية يومي 22 و23 فبراير بجوائز قدرها 50 ألف دولار، تليها بطولتا «الهوارة كلاسيك» من 26 إلى 28 فبراير، و«هيلتون كلاسيك» من 3 إلى 5 مارس 2026.

وتنتقل الجولة بعد ذلك إلى الأردن بإقامة بطولتي «أيلة كلاسيك» و«أيلة» في نادي أيلة للغولف من 9 إلى 15 مارس، قبل أن تُختتم المنافسات بإقامة بطولتين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهر نفسه.