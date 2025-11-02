كاسترو: 25 محاولة على مرمى خورفكان ليست كافية لفوز الوصل

أعرب المدير الفني لفريق الوصل، المدرب البرتغالي لويس كاسترو، عن خيبة أمله بعد تعادل «الإمبراطور» مع خورفكان بهدف لكل فريق، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن النتيجة لا تعكس حجم الجهد الذي قدمه الوصل خلال اللقاء، خصوصاً في الشوط الثاني الذي شهد تحسناً واضحاً في الأداء مقارنة بالبداية، لافتاً إلى أن الفريق صنع 25 محاولة على المرمى لم تكن كافية لتحقيق الفوز.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة إن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب في الشوط الأول من اللقاء، مشيراً إلى أن اللاعبين بدوا مترددين في اتخاذ القرارات، ولم يتمكنوا من فرض أسلوبهم المعتاد داخل الملعب.

وأضاف: «الشوط الأول لم يكن جيداً على الإطلاق من ناحية التنظيم والضغط والتمريرات، ما سمح لخورفكان بالتحكم في بعض فترات اللعب، واستغلال الفرص بشكل أفضل».

وأوضح المدرب أن الفريق تحسن بشكل ملحوظ في الشوط الثاني، بعد إجراء بعض التعديلات التكتيكية التي منحت اللاعبين حرية أكبر في التحرك الهجومي، الأمر الذي أسفر عن تسجيل هدف التعادل واستعادة بعض الإيقاع الهجومي المعتاد للوصل.

وأشار إلى أن الفريق خلق أكثر من 25 محاولة على المرمى، لكنها لم تُترجم إلى أهداف، بسبب غياب التوفيق أمام المرمى، قائلاً إن الكرة لم تنصفهم هذه المرة، رغم كل الجهد المبذول.

وأكد كاسترو أن شعوراً بسيطاً بعدم العدالة ينتاب الجميع داخل الفريق، لأن النتيجة النهائية لم تكن تعكس حجم السيطرة والفرص التي أُهدرت، وشدد على أن اللاعبين حاولوا حتى اللحظات الأخيرة تسجيل هدف الفوز، لكن التسرع وقلة التركيز في اللمسة الأخيرة حالا دون ذلك.

وتحدث المدرب أيضاً عن التأثير النفسي لخروج الفريق من بطولة كأس رئيس الدولة أمام دبا الفجيرة، وقال: «الخسارة أثرت سلباً في الحالة الذهنية للفريق، وأدت إلى ظهور نوع من فقدان الثقة في بعض المواقف خلال المباراة، ولكن في الوقت ذاته الفريق لديه الجودة الكافية لتجاوز هذه المرحلة سريعاً».

وختم كاسترو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة طي صفحة التعادل، والبدء فوراً في التحضير للمباراة المقبلة أمام المحرق البحريني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، والمقررة الأربعاء المقبل، معتبراً أنها مواجهة لا تقل أهمية عن مباريات الدوري، وقال: «الفريق مطالب باستعادة الثقة والتركيز، لأن جميع المباريات تحتاج إلى حضور ذهني كامل واستثمار كل فرصة لتحقيق الفوز، وثقتنا كبيرة بقدرة اللاعبين على تصحيح المسار والعودة إلى طريق الانتصارات في الفترة القادمة».