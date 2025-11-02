الخطيب يحتفظ برئاسة الأهلي المصري لفترة ثالثة

احتفظ محمود الخطيب برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي المصري للدورة 2025-2029 (فترة ثالثة)، فيما حسمت قائمته بالكامل مقاعد المجلس بعد الانتخابات التي جرت أول من أمس.

وأعلنت اللجنة القضائية التي أشرفت على عملية الانتخابات فوز قائمة محمود الخطيب بكامل أعضائها بمقاعد مجلس الإدارة، حيث فاز ياسين منصور بمقعد نائب الرئيس وخالد مرتجي بأمانة الصندوق، وكل من طارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي وسيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال بالعضوية، وإبراهيم العامري ورويدا هشام بالعضوية تحت سن 35 عاماً.