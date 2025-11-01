الفجيرة يحقق الفوز الأول في دوري الدرجة الأولى
حقق نادي الفجيرة انتصاره الاول في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى بعد ان فاز مساء اليوم السبت بملعبه على فريق غلف يونايتد (2-1) ضمن منافسات الجولة السادسة.
وسجل هدفي الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير (52 - 82) بينما سجل لفريق غلف يونايتد البريطاني مايلز أندرو فنتون (37)
وبذلك اصبح رصيد الفجيرة 4 نقاط في المركز 12 بينما لدى غلف يونايتد 7 نقاط في المركز السادس.
وتعادل فريق الإمارات مع دبا الحصن (2-2) حيث سجل لـ «الصقور» البرتغالي اندريه (53) والفرنسي سيدي حامد (80) وسجل لدبا الحصن البرازيلي ليوناردو كوستا (48) و الهولندي لأريس فيلدوفيك (70) وحافظ نادي الإمارات على الصدارة برصيد 13 نقطة ودبا الحصن ثانيا برصيد 10 نقاط
وفاز الجزيرة الحمراء على مضيفه مصفوت (3-1) حيث سجل للفائز الإيراني سجاد كمال (5 - 65) والإيطالي رضا حنيوي (12) وسجل لأصحاب الأرض العاجي سياكا (4) وأصبح رصيد الجزيرة الحمراء 5 نقاط في المركز 11 وهو نفس رصيد مصفوت في المركز العاشر.
وتعادل يونايتد مع حتا (1-1) في المباراة التي اقيمت في ملعب مدينة دبي الرياضية. وسجل ليونايتد البرتغالي صامؤيل لويس (20) ولحتا عبدالله خميس (58) وأصبح رصيد يونايتد 8 في المركز الرابع وهو نفس رصيد حتا في المركز الثالث.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news