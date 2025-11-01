«زلزال 25» بطل سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً

توج المحمل«زلزال 25» لمالكه عبدالله محمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، بمشاركة 64 من نخبة المحامل في الإمارات.

وذكر بيان من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن السباق السباق محتدماً وسريعا بمجرياته بالنظر لحنكة وخبرة المشاركين، وقوة السفن من فئة 60 قدماً، مع التزام الجميع بتعليمات السلامة، وحرص كافة المحامل على تقديم أقصى طاقة في محاولة التواجد في المراكز الأولى في واحد من أهم سباقات الموسم الرياضي الجاري.

واحتضن «دبي هاربر» مراسم التتويج في ختام المنافسات، وقام مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري، بتتويج الفائزين، إذ جاء في المركز الثاني المحمل «الشقي 96» للمالك والنوخذة بطي مصبح الغشيش المري، وحصد المركز الثالث، المحمل «الطف 9» للمالك محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي.

وعبر محمد المري، عن تقديره لجهود المشاركين على المستويات التي قدموها في هذا السباق، بما يعد مؤشراً أن سباقات السفن لفئة 60 قدماً، ستكون حافلة بالندية والتقارب بين النواخذة المتمرسين، وقال:«السباق جاء وفق التوقعات الفنية من حيث السرعة ودقة المسار الذي التزم به كافة المشاركون، وهو ما جعلنا نتابع سباقاً متميزاً على كافة الأصعدة، وبينما نهنئ الحاصلين على المراكز الأولى، نود أن نشيد بالجميع حيث تابعنا من البحر وعبر اللقطات الجوية لوحة تنافسية رائعة».