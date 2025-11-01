الظفرة يُبدع ويُمتع ويقسو على كلباء بثلاثية نظيفة

فرض الظفرة نفسه بقوة وحقق فوزاً مستحقًا وبأداء ممتع بثلاثة أهداف دون رد على ضيفه كلباء، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وسط حضور جماهيري تجاوز 1400 متفرج، أي ما يفوق ربع سعة الملعب البالغة 5167 مقعدًا، والذي افتتح عام 2006.

وقدم «فارس الغربية» أداءً مقنعًا على مدار شوطي المباراة، وبرز بأفضلية واضحة على مستوى التنظيم الهجومي وكثافة المحاولات، إذ سدد لاعبوه 13 كرة منها 8 بين الخشبات، مقابل 8 تسديدات فقط لضيفه كلباء، بينها واحدة على المرمى.

والفوز هو الأول لفريق الظفرة في أخر 7 مباريات بين الطرفين في المسابقة، والسابع في سلسلة المواجهات التاريخية أمام كلباء والبالغ 17 لقاء، مقابل 8 انتصارات للضيوف، في حين سيطر التعادل على مواجهتين، كما أن الظفرة بات الأكثر تسجيلاً في المواجهات بواقع 24 هدفاً مقابل 22 لكلباء.

وكان الظفرة قد سجل أول أهدافه عبر «النيران الصديقة» بعد كرة اصطدمت باللاعب محمد سرفش وسكنت الشباك في الدقيقة 18، قبل أن يضيف محمد الخلوي الهدف الثاني في الدقيقة 72، بينما اختتم البديل عبدالرحمن سوسي ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 79 مؤمنًا الانتصار الكبير.

وبهذا الفوز، رفع الظفرة رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات وخسارتين، فيما تجمد رصيد «النمور» عند 11 نقطة.