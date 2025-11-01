توضيح من "اتحاد الكرة" حول تذاكر مباراة الإمارات والعراق

اتحاد الكرة العراقي يشتري جميع التذاكر المخصصة لجماهير أسود الرافدين قبل مواجهة الأبيض

أكد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم أن تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام العراق متاحة حصراً لجماهير الأبيض، وذلك بعد أن اشترى الاتحاد العراقي لكرة القدم كامل الحصة المخصصة لجماهيره.

وشدّد الاتحاد على عدم توفّر أي تذاكر للجماهير العراقية عبر موقع Platinumlist، داعياً جماهير الأبيض إلى استخدام الموقع لشراء تذاكر المباراة.