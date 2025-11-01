"اتحاد الكرة" يعلن بدء بيع تذاكر مباراة الإمارات والعراق

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم بدء عملية بيع تذاكر مباراة الذهاب بين المنتخبين الإماراتي والعراقي في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، عبر موقع بلاتينيوم ليست بالرابط التالي: abu-dhabi.platinumlist.net/event-tickets/102633/united-arab-emirates-vs-iraq-afc-asian-qualifiers-road-to-26

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم الخميس 13 نوفمبر في أبوظبي على استاد محمد بن زايد عند الساعة الثامنة مساءً، فيما تقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم 18 نوفمبر المقبل على ملعب البصرة الدولي.