التاريخ يرجح كفة الجزيرة على البطائح

تختتم مواجهات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة مواجهتين مهمتين، تتصدرهما مباراة الجزيرة أمام البطائح على استاد محمد بن زايد في الساعة 19:45، فيما يستقبل الظفرة ضيفه اتحاد كلباء عند الساعة 17:00 على استاد حمدان بن زايد في الظفرة.

الجزيرة - البطائح

يدخل الجزيرة بقيادة مدربه الهولندي مارينو بوشيتش، اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 10 نقاط، باحثاً عن فوز يبقيه في الصراع على المراكز المتقدمة، مستعيناً في ذلك بتنظيمه الدفاعي، إذ حافظ على نظافة شباكه في أربع من آخر خمس مباريات، وهو رقم يعادل مجموع ما حققه من «كلين شيت» في 19 مباراة سابقة بالمسابقة.

ويقف التاريخ بوضوح إلى جانب «فخر أبوظبي»، إذ التقى الفريقان ست مرات، فاز الجزيرة في خمس مواجهات مقابل فوز وحيد للبطائح، كما شهدت لقاءاتهما دائماً وفرة تهديفية، حيث أحرز الفريقان 24 هدفاً في أربع مباريات فقط بدوري أدنوك للمحترفين بمعدل أربعة أهداف في المباراة، وسجّل الجزيرة هدفين على الأقل في كل مواجهة.

من جهته، يدخل البطائح بقيادة مدربه الإيراني فرهاد مجيدي، صاحب المركز الـ12 بثلاث نقاط فقط، اللقاء بواجب تصحيح المسار بعد سلسلة من النتائج السلبية، كان آخرها الخروج من كأس رئيس الدولة على يد شباب الأهلي.

الظفرة - كلباء

يستضيف الظفرة في الساعة 17:00 ضيفه كلباء على استاد حمدان بن زايد في مواجهة تبدو على الورق متكافئة، فالظفرة صاحب المركز الثامن بتسع نقاط يسعى لتأكيد استقراره الفني، أما كلباء (الرابع 11 نقطة) يحاول التقدم نحو مراكز الصدارة.

ويمتلك كلباء خطاً هجومياً نشطاً، إذ سجّل هدفين في كل من آخر ثلاث مباريات ضد الظفرة، لكنه لم يسبق له أن تجاوز هذا الرقم في مباراة واحدة بينهما.

ويُظهر التاريخ أفضلية نسبية لكلباء الذي فاز في ثماني مواجهات من أصل 16 بدوري المحترفين، مقابل ستة انتصارات للظفرة وتعادلين فقط، كما لم يعرف كلباء الخسارة أمام الظفرة في آخر ست مواجهات (فاز 4 وتعادل اثنتين).