محمد الشرقي يفتتح مبنى «نادي الفجيرة للشطرنج»

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، «أهمية الرياضات الذهنية في تنمية مهارات التفكير النقدي لدى الأفراد، وتجاوز التحديات، ودورها في تطور المجتمعات والنهوض بركائز تنميتها».

جاء ذلك خلال افتتاح سموه المبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة.

وأشار سموه، إلى المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالمبنى الجديد لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وحرص سموه على توفير كل أشكال الدعم والممكنات التي تدعم تطوير المشاريع الثقافية والمجتمعية والرياضية، وتحقيق رؤية الدولة وتوجهاتها في هذه المجالات. ويتسع النادي، الذي يعد مركزاً رياضياً فريداً من نوعه لممارسة الشطرنج، لقرابة 1000 لاعب ولاعبة، ما يمكّنه من استضافة أكبر البطولات على مستوى الإمارات والعالم، بتوفير 3 قاعات كبرى لإقامة البطولات العالمية، مجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح النقل المباشر للمباريات.

كما يضم المبنى مكتبة شطرنجية تم تصميمها بشكل مميز يخدم لاعبي رياضة الشطرنج بشكل متكامل.