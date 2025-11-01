برئاسة أحمد بن سعيد.. راشد بن حمدان يعتمد تشكيل مجلس شرف نادي النصر

اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، قراراً بتشكيل مجلس شرف نادي النصر برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس النادي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة «العميد» وتطوير منظومته الإدارية والرياضية، ودعم مسيرته في تحقيق التميز والريادة على الساحة الرياضية الإماراتية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن تشكيل مجلس الشرف يُمثل خطوة مهمة نحو مرحلة جديدة من النمو والتطوير»، مشيراً إلى أن «المجلس سيعمل بتكامل تام مع إدارة النادي لتحقيق الأهداف الطموحة التي تليق بتاريخ (العميد) ومكانته كأحد أعرق أندية الدولة»، مضيفاً أن «المرحلة المقبلة ستركّز على الابتكار في الإدارة الرياضية وتطوير الأداء المؤسسي، بما يسهم في الارتقاء بجميع الألعاب ضمن منظومة النادي».

كما اعتمد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم قراراً بتعيين منصور رحمة الفلاسي أميناً عاماً لمجلس الشرف، ليتولى مهام التنسيق العام لأعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ قراراته، إلى جانب دوره كرئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، بما يعزّز التكامل بين المنظومتين الإدارية والاستثمارية للنادي.

وقال نادي النصر في بيان أمس: «يأتي تشكيل مجلس الشرف ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى توسيع قاعدة مشاركة القيادات الوطنية وأصحاب الخبرات، بما يسهم في ترسيخ مكانة النادي كمؤسسة رياضية رائدة ذات تاريخ يمتد لأكثر من ثمانية عقود، ويساعد على مواكبة تطلعات المرحلة المقبلة نحو المزيد من التنافسية والابتكار في العمل الرياضي والمؤسسي».

وأضاف البيان: «بموجب القرار، يتولى المجلس مهام دعم الرؤية المستقبلية للنادي والإشراف على المبادرات التطويرية والاستثمارية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب رعاية المواهب والفئات السنية وتوفير البيئة المثالية التي تمكّن الرياضيين من تحقيق البطولات ورفع اسم النادي والوطن في مختلف المحافل».