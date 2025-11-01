الحارس راشد سهيل يتكفل بـ «نقطة خورفكان» أمام الوصل

قاد الحارس راشد سهيل خورفكان للتعادل مع الوصل 1-1 في الجولة السابعة من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، أمس، على استاد صقر بن محمد القاسمي، بعدما تألق شقيق اللاعب الدولي حارب سهيل في التصدي لهجمات «الإمبراطور» ليحصد «النسور» نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى ثماني نقاط، بينما رفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة.

وقدّم سهيل مباراة رائعة، تصدى خلالها للعديد من الفرص الخطرة لفريق الوصل الذي واصل معاناته بعدما كان قد خرج قبل أيام من مسابقة كأس رئيس الدولة بخسارته أمام دبا في الدور ثمن النهائي.

وسيطر الوصل على الكرة في الشوط الأول بنسبة تصل إلى 65%، لكنه وجد نفسه متأخراً في النتيجة من هجمة رائعة قادها نجم خورفكان طارق تيسودالي الذي مرر الكرة إلى بديرو بافلوف وسددها الأخير في المرمى (11).

وأنقذ محمد علي مرمى الوصل من استقبال الهدف الثاني، عندما لعب سليم أملاح تمريرة خلف مدافعي «الأصفر» وانفرد أيلتو فيلبي بالمرمى، ولكن الحارس تصدى للكرة ببراعة (38)، وارتفعت الإثارة بعدما تألق الحارس راشد سهيل في التصدي لفرصتين محققتين للوصل، الأولى من كرة سددها أداما ديالو (40)، والثانية من ركلة حرة مباشرة سددها بالاسيوس وارتدت من العارضة وأكملها أداما ديالو برأسه، ولكن حارس خورفكان أبعد الكرة بشكل رائع قبل أن تتجاوز خط المرمى (45).

وفي الدقيقة 80 أدرك ليما التعادل للوصل، بعدما تابع تسديدة قوية من عبدالرحمن صالح وأكملها في المرمى.

وواصل الحارس راشد سهيل تألقه إلى جانب مدافعي خورفكان بقيادة عبدالله الرفاعي في التصدي لأكثر من فرصة خطرة من «الإمبراطور»، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.