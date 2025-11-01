كأس العالم للسباحة بالزعانف تنطلق في أبوظبي اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف «أبوظبي 2025»، التي يستضيفها نادي أبوظبي للرياضات المائية للمرة الأولى في المنطقة، على مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية.

وتُعد البطولة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية في أجندة الاتحاد الدولي، وتجمع نخبة من أسرع السباحين في العالم في منافسات تتسم بالإثارة والسرعة والمهارة، بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة يمثلون 70 نادياً وأكاديمية من 15 دولة أوروبية وعربية.

وتستمر أحداث البطولة حتى الإثنين المقبل، وتشهد سلسلة من السباقات المثيرة التي تجمع بين السرعة الفائقة، والقوة البدنية، والمهارة العالية، لتؤكد مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للرياضات المائية واحتضان الفعاليات الدولية الكبرى.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية آنا أزهانوفا، في تصريحات صحافية: «فخورون بإقامة كأس العالم للسباحة بالزعانف في أبوظبي للمرة الأولى، تعكس هذه البطولة رسالة الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية في تطوير رياضة السباحة بالزعانف عالمياً وإلهام الأجيال الجديدة من الرياضيين. نتوجه بخالص الشكر إلى جميع السباحين وأولياء الأمور والمدربين على شغفهم وإخلاصهم».

وأضاف رئيس الاتحادين المصري والعربي نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، سامح نبيل الشاذلي: «فخورون برؤية أبوظبي تستضيف هذا الإصدار المميز من كأس العالم للسباحة بالزعانف، فهذا الحدث يجسد شراكة قوية بين الاتحاد الدولي ودولة الإمارات في تطوير الرياضات تحت المائية في المنطقة».