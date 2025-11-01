الظنحاني: بني ياس كان يستحق الفوز.. وأضعنا الكثير من الفرص

أكّد حارس بني ياس فهد الظنحاني أن فريقه كان قريباً من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، لكنه اكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2، في مواجهة مثيرة أمام ضيفه دبا ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مشدداً على أنهم حصلوا على العديد من الفرص، معتبراً في الوقت نفسه أن «النقطة أفضل من لا شيء».

وقال الظنحاني في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة التي أقيمت في الشامخة وشهدها ما يقارب 1000 متفرج: «كنا نستحق أكثر من التعادل، أضعنا الكثير من الفرص، وفي كرة القدم إذا أردت الفوز يجب أن تسجل وتحافظ على تقدّمك، النقطة أفضل من لا شيء رغم أن طموحنا كان الفوز».

وكان بني ياس قد أنهى معاناته مع غياب الأهداف، لكنه واصل البحث عن فوزه الأول هذا الموسم بعد أن اكتفى بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه دبا، ليضع بذلك أول نقطة في رصيده، لكنه لايزال في المركز الأخير، فيما رفع دبا رصيده إلى نقطتين في المركز قبل الأخير.

وتابع الظنحاني: «استقبلنا هدفين من فرص سهلة، ولم يكن من المفترض أن يدخلا مرمانا، عملنا طوال أسبوع من أجل تحقيق النقاط الثلاث، لكن لم نوفَّق».

وكان «السماوي» يسير نحو الانتصار الأول قبل أن يستقبل هدفاً متأخراً، إذ افتتح سهيل النوبي التسجيل في الدقيقة 12، لكن دبا عاد للمباراة عبر هدف خالد عبدالله في الدقيقة 72، واستعاد بني ياس تقدمه في الدقيقة 85 عبر يوسف نيكتيه، إلا أن العراقي مهند علي خطف هدف التعادل في الدقيقة 89.

وأضاف الظنحاني: «الأداء وحده لا يكفي، نحتاج إلى جمع النقاط، لقد قدمنا مباراة كبيرة أمام النصر في كأس رئيس الدولة، وكذلك أمام دبا، علينا الاستمرار والعمل على تصحيح الأخطاء وتحقيق الانتصارات».