سعيد عزت: منتخب الإمارات يمتلك كل المقومات للتأهل إلى كأس العالم

تمنّى لاعب شباب الأهلي سعيد عزت، تأهل منتخب الإمارات الوطني إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن «الأبيض» يمتلك كل المقومات التي تؤهله لتحقيق هذا الهدف الكبير.

وقال سعيد عزت لـ«الإمارات اليوم» عقب الفوز على فريق الشارقة في قمة الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين: «أتمنى أن ينجح منتخب الإمارات في الوصول إلى كأس العالم 2026، فهو يمتلك لاعبين مميزين يتمتعون بالجودة والشخصية القوية، لكن الأهم أن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد، وقد شاهدت مباريات المنتخب في التصفيات الآسيوية، وأعتقد أنه كان غير محظوظ في بعض المباريات، لكن الفرصة مازالت قائمة».

ويتنافس المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في التصفيات الآسيوية على بطاقة العبور إلى الملحق العالمي لإكمال مشوار البحث عن مقعد في المونديال، إذ تقام مباراة الذهاب 13 الشهر الجاري في أبوظبي على استاد محمد بن زايد عند الساعة الثامنة مساءً، فيما تقام مباراة الإياب يوم 18 منه على ملعب البصرة الدولي.

وأضاف: «كرة القدم لا تعرف المستحيل، وإذا لعب المنتخب بروح المسؤولية والإصرار، مع دعم الجمهور وثقة الجميع، يمكنه تحقيق حلم التأهل، ما يحتاجه المنتخب الآن هو التكاتف والإيمان بإمكاناته، لأنه يملك القدرة على تقديم أداء يليق باسم الإمارات».

وعن فوز فريقه شباب الأهلي على الشارقة في قمة الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، قال عزت: «سعداء جداً بهذا الفوز المهم، لقد كنا بحاجة ماسّة إلى النقاط الثلاث للبقاء في المنافسة على اللقب، وقدمنا أداءً قوياً وجماعياً، وكان جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز والعزيمة».

وتابع: «حتى في المباراة قبل الماضية أمام العين لم نستحق الخسارة، إذ كنا الأفضل، وأهدرنا ركلة جزاء، لكن هذه كرة القدم، الأهم أننا تعلمنا من أخطائنا وعدنا للانتصارات، واليوم ظهر الفريق بشخصية البطل».

وأوضح عزت، أن جميع الفرق أصبحت تلعب أمام شباب الأهلي بطريقة دفاعية، وقال: «بعد فوزنا بأربعة ألقاب في الموسم الماضي، أصبح المنافسون يواجهوننا بخمسة مدافعين في الخلف، وهذا يصعّب الأمور هجومياً، لكننا نعمل في كل مباراة لإيجاد الحلول وتطوير أسلوبنا، والعودة إلى القوة نفسها التي كنا عليها».

واختتم: «نتحلى بالثقة والطموح، وكل تركيزنا الآن على الاستمرار في الانتصارات ومواصلة العمل بجد حتى نصل إلى الهدف الأكبر.. وهو التتويج بالبطولات مجدداً باسم شباب الأهلي».

