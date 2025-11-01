قمتان في الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى اليوم

تنطلق عند الرابعة و45 دقيقة من مساء اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات، أبرزها قمة الإمارات ودبا الحصن في رأس الخيمة، حيث يسعى فريق الإمارات المتصدر (12 نقطة) لتعويض خسارته أمام حتا، فيما يطمح دبا الحصن (9 نقاط) لاعتلاء الصدارة. وفي مواجهة مرتقبة أخرى، يلتقي يونايتد بقيادة الإيطالي أندريا بيرلو مع حتا بقيادة المدرب المواطن وليد عبيد على ملعب مدينة دبي الرياضية.

كما يلعب مصفوت مع الجزيرة الحمراء، وغلف يونايتد مع الفجيرة، على أن تستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات تجمع العروبة مع سيتي، والاتفاق مع الذيد، والعربي مع مجد.