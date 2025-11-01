فاكوندو: والدتي سرّ دموعي بعد التسجيل بمرمى النصر

كشف لاعب الوحدة، فاكوندو دانيال عن سعادته الكبيرة بعد الفوز على النصر 3-2، أول من أمس، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن الانتصار جاء مستحقاً بعد مجهود كبير قدمه اللاعبون طوال شوطي اللقاء، بينما كشف عن سر دخوله في نوبة بكاء بعد إحرازه الهدف الأول.

وقال فاكوندو لـ«الإمارات اليوم» إن والدته تعاني بعض المشكلات في الأرجنتين، موضحاً: «عقب تسجيلي الهدف تذكرت والدتي على الفور، ولم أتمكن من تمالك دموعي، ورغم هذه المشكلات، ولكنها تساندني دائماً وترسل لي التحية من الأرجنتين».

وأردف: «أنا أعمل بجد من أجل أن تكون والدتي فخورة بي، وأحاول دائماً أن أوازن بين حياتي العائلية واحترافي كرة القدم، ومن جهته نادي الوحدة كان له دور كبير في مساعدتي على تجاوز تلك المرحلة، سواء من خلال دعم الجهاز الفني أو اللاعبين أو الإدارة، حيث إن التضامن الإنساني هو ما يميز النادي، ويجعله بيئة مثالية لأي لاعب محترف».

وعن اللقاء، قال فاكوندو: «الفريق دخل المباراة بعقلية الانتصار منذ اللحظة الأولى، ونجح في فرض أسلوبه على منافس قوي يضم لاعبين مميزين ومدرباً صاحب خبرة كبيرة».

وأضاف: «النقاط الثلاث كانت ثمينة، لأنها جاءت أمام فريق منظم يصعب التغلب عليه، إذ إن الانتصار سيمنح المجموعة دفعة معنوية مهمة في مشوار الدوري، خاصة مع بداية مرحلة أصعب تزداد فيها المنافسة بين جميع الفرق». وأوضح فاكوندو أن المباراة كانت صعبة من الناحية البدنية والتكتيكية، لكن وحدة المجموعة داخل الفريق كانت عاملاً حاسماً في تحقيق الفوز، وقال: «الوحدة يملك عناصر قادرة على التحكم في إيقاع اللقاءات، سواء من خلال الاستحواذ أو التنظيم الدفاعي الجيد، بينما أظهر اللاعبين روحاً قتالية عالية طوال اللقاء رغم تأخرنا في النتيجة مرتين».

وعن طموحات الفريق في هذا الموسم، شدد فاكوندو على أن الفريق يمتلك الحظوظ الكاملة للمنافسة على المراكز المتقدمة في دوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أن المشوار مازال في بدايته، وأن الاستمرار بالجدية نفسها سيقود الفريق إلى تحقيق نتائج مميزة.

وتابع: «نؤمن أن الطريق إلى القمة ليس سهلاً، لكن بالعمل الجماعي والانضباط يمكن الوصول إلى الأهداف التي وضعها النادي في بداية الموسم، خصوصاً أن لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين يجمعون بين الخبرة والحماسة، وهذا ما يجعلنا فريقاً متوازناً وقادراً على التحدي حتى النهاية».

وأشار فاكوندو إلى أن علاقته بزملائه في الفريق ممتازة داخل الملعب وخارجه، وأن الانسجام الكبير بين اللاعبين يظهر في طريقة الأداء الجماعي. كما أشاد بدور الجماهير في دعم الفريق، ووجه رسالة خاصة لها قائلاً: «جماهير الوحدة دائماً تصنع الفارق، وجودها في المدرجات يمنحنا طاقة إضافية، ونعدها أننا سنقاتل في كل مباراة من أجلها».

وحول الضغوط التي يواجهها اللاعبون في البطولات المحلية إلى جانب مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة، قال: «الفريق يضم عناصر تملك خبرة طويلة في التعامل مع مثل هذه المواقف، والضغوط بالنسبة له ليست عبئاً، بل حافز لتقديم الأفضل».

وفي ختام حديثه، أشاد فاكوندو بالمدرب البرتغالي خوسيه مورايس، واصفاً إياه بأنه يمتلك رؤية فنية واضحة وخبرة كبيرة من تجاربه السابقة، وقال: «يمنحنا الثقة ويشجعنا على اللعب بروح الانتصار، وهذه الثقة تنعكس على أدائنا داخل الملعب».

فاكوندو دانيال:

. الفريق دخل مباراة «العميد» بعقلية الانتصار.. وفرض أسلوبه على منافس قوي.

. جماهير الوحدة دائماً تصنع الفارق، وجودها في المدرجات يمنحنا طاقة إضافية.