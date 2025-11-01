توظيف

اعتبر جمهور فريقٍ يلعب في دوري أدنوك للمحترفين عدم نجاح المدرب في توظيف اللاعبين بشكل صحيح أنه السبب الرئيس وراء النتائج غير المرضية التي يحققها الفريق، مطالبين برحيله فوراً.

انتقاد

انتقد لاعب دولي سابق جماهير الفريق الذي سبق أن مثله في دوري المحترفين قبل اعتزاله، وذلك لمطالبتهم بإقالة المدرب بعد خروجه من بطولة الكأس إثر خسارة واحدة، متسائلاً عن سبب تناسيهم نجاحاته المتكررة في بطولة الدوري.

راتب

شكا مدرب في إحدى الرياضات الجماعية لمقربين منه عدم زيادة راتبه أو حصوله على علاوة منذ أن تولّى تدريب الفريق الأول قبل نحو سبع سنوات، ما يجعله يشعر بالإحباط، خصوصاً أنه حقق عدداً كبيراً من الإنجازات باسم النادي.

مشكلات

كشف مقرّبون من أحد أندية دوري المحترفين عن وجود خلافات بين مدرب الفريق وخمسة لاعبين منذ أواخر الموسم الماضي، مشيرين إلى أن إدارة النادي لم تتدخل لحلها، وأن اثنين من اللاعبين فضّلا مغادرة الفريق مطلع الموسم الحالي، بينما لا يشارك الباقون في المباريات.

مدربون

أكد خبير في تدريب حراس المرمى أن قطاع الناشئين يفتقد وجود مدربين أكفاء لتأهيل حراس المرمى الصغار الذين ينتظرهم مستقبل واعد، داعياً إدارات الأندية إلى استقطاب مدربي حراس يتمتعون بخبرات وشهادات تؤهلهم فنياً وذهنياً، أسوة بما تقوم به الأندية المتطورة عالمياً.

