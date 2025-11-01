ألونسو يغلق ملف تصرفات فينيسيوس في «الكلاسيكو»

أكد مدرب ريال مدريد شابي ألونسو أن الجدل الذي أثاره تصرف البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مواجهة «الكلاسيكو» ضد برشلونة الأحد الماضي قد «انتهى»، كاشفاً أن المهاجم الدولي لن يتعرض لأي إجراءات تأديبية.

وخرج الجناح الأيسر البالغ 25 عاماً عن طوره أثناء استبداله بزميله ومواطنه رودريغو في الدقيقة 72 من المباراة الصاخبة التي فاز بها «النادي الملكي» 2-1، قبل أن يقدم اعتذاره بعد ثلاثة أيام.

وقال أمام الكاميرات وهو يهم بالخروج من الملعب «أنا؟ ميستر؟ أنا مجدداً؟ اذهب إلى...! دائماً أنا! سأغادر الفريق، هذا كثير، من الأفضل أن أرحل!»، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس دون أن يحيي مدربه.

وقدّم فينيسيوس اعتذاره لـ«كل مشجعي ريال مدريد»، قبل أن يضيف: «أحياناً تأخذني الحماسة لأنني أريد دائماً الفوز ومساعدة فريقي».

واعتبر ألونسو (43 عاماً) خلال المؤتمر الصحافي أمس رداً على أسئلة كثيرة حول الجدل الذي ألهب وسائل الإعلام الإسبانية، أن الموضوع قد «أُقفل» منذ تصريحات اللاعب.

وقال: «الأربعاء الماضي عقدنا اجتماعاً مع الطاقم بأكمله واللاعبين، وقد ألقى فينيسيوس خطاباً لا تشوبه شائبة، تحدث بصدق ومن القلب. بالنسبة لي، هذه القضية مغلقة منذ يوم الأربعاء»، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي «انتقام» أو إجراءات تأديبية بحق المهاجم البرازيلي.