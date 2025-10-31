بعد الخروج من الكأس.. الوصل يخسر نقطتين أمام خورفكان في الدوري

قاد الحارس راشد سهيل خورفكان للتعادل مع الوصل 1-1 في الجولة السابعة من مباريات دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الجمعة، على استاد صقر بن محمد القاسمي، بعدما تألق شقيق اللاعب الدولي حارب سهيل في التصدي لهجمات "الإمبراطور" ليحصد "النسور" على نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 8 نقاط، بينما رفع الوصل رصيده إلى 14 نقطة.

وقدم سهيل مباراة رائعة، تصدى خلالها للعديد من الفرص الخطرة لفريق الوصل، الذي أحرز هدفاً لا يتحمله حارس خورفكان، من كرة سددها عبدالرحمن صالح وغيرت اتجاهها باصطدامها في فابيو ليما، بينما واصل "الفهود" معاناته بعدما خرج من كأس رئيس الدولة بخسارته أمام دبا الفجيرة في ثمن النهائي.

سيطر الوصل على الكرة في الشوط الأول بنسبة تصل إلى 65%، ولكن الأفضلية كانت من جانب خورفكان في النتيجة، رغم أن الفريق الضيف كاد يحرز الهدف الأول من كرة خطرة سددها نيكولاس خمينيز وتصدى لها الحارس راشد سهيل (6)، قبل أن يرد "النسور" بإحراز الهدف الأول من هجمة رائعة قادها طارق تيسودالي الذي مرر الكرة إلى بديرو بافلوف وسددها الأخير في المرمى (11).

وأنقذ محمد علي مرمى الوصل من استقبال الهدف الثاني، عندما لعب سليم أملاح تمريرة خلف مدافعي "الأصفر" وانفرد أيلتو فيلبي بالمرمى، ولكن الحارس تصدى للكرة ببراعة (38)، وارتفعت الإثارة بعدما تألق الحاس راشد سهيل في التصدي لفرصتين محققتين للوصل، الأولى من كرة سددها أداما ديالو (40)، والثانية من ركلة حرة مباشرة سددها بالاسيوس وارتدت من العارضة وأكملها أداما ديالو برأسه، ولكن حارس خورفكان أبعد الكرة بشكل رائع قبل أن تتجاوز خط المرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأجرى المدرب لويس كاسترو 3 تبديلات وصلاوية بنزول كل من فابيو ليما وماتيوس سالدانا وعبدالرحمن صالح بدلاً من بيدرو نيتو وبرايان بالاسيوس وسياكا سيديبي، وفي الدقيقة 80 أحرز فابيو ليما هدف التعادل بعدما تابع تسديدة قوية من عبدالرحمن صالح وأكملها الهداف التاريخي للوصل في المرمى، بينما تألق راشد سهيل ومدافعي خورفكان بقيادة عبدالله الرفاعي في التصدي لأكثر من فرصة خطرة من "الإمبراطور" لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.