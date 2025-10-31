بني ياس يهدر الفوز على دبا في مباراة مجنونة غزيرة بالفرص الضائعة

أهدر فريق بني ياس الفوز على ضيفه دبا، وخرج متعادلاً 2-2، اليوم الجمعة، بعد مباراة مثيرة ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، شهدها ما يقارب 1000 متفرج في المدرجات، أُصيب أغلبهم بالدهشة من الفرص السهلة التي سنحت لصاحب الأرض ولم يتمكن من اغتنامها من أجل حصد انتصاره الأول في البطولة.

ودخل «السماوي» اللقاء تحت ضغط كبير، كونه الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الانتصار ولم يسجل أي هدف خلال الجولات الست الماضية رغم امتلاكه 39 محاولة هجومية، منها ثماني تسديدات بين الخشبات الثلاث، قبل أن يعثر على الحل عبر الإرسال الطويل والعرضيات.

وبكر سهيل النوبي في افتتاح التسجيل لبني ياس في الدقيقة 12، بعد تمريرة طولية متقنة من الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، لينهي الفريق صيامه عن التسجيل وسط فرحة كبيرة لجماهيره، لكن دبا نجح في العودة للمباراة عبر هدف خالد عبدالله في الدقيقة 72 مستفيداً من سوء التمركز الدفاعي لـ«السماوي».

واستعاد بني ياس تقدمه في الدقيقة 85 عبر كرة عرضية أرسلها خميس الحمادي وحولها يوسف نيكتيه برأسه في الشباك، بعدما كان الأخير قد أهدر انفرادين مع الحارس وسط حالة من الاستغراب أصابت جمهور بني ياس الذي كان متعطشاً للفوز.

ودفع بني ياس ثمن الفرص الضائعة، بعدما أدرك الضيوف التعادل عن طريق المهاجم العراقي مهند علي «ميمي» في الدقيقة 89 بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، ليحرم أصحاب الأرض من أول انتصار في الموسم.

وبهذه النتيجة، حصد بني ياس النقطة الأولى في رصيده لكنه لا يزال في المركز الأخير، فيما رفع دبا رصيده إلى نقطتين وتقدم إلى المركز قبل الأخير.