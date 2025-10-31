الإمارات أول العرب في الألعاب الآسيوية للشباب بـ 31 ميدالية

اختتم وفد الإمارات مشاركته بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي استضافتها البحرين واختتمت اليوم الجمعة بمشاركة أكثر من 5000 رياضياً ورياضية من 45 دولة نافست فيها الرياضة الإماراتية بــ19 رياضة متنوعة.

ونجح المنتخب الوطني للقدرة في حصد جميع ميداليات مسابقة القدرة بفئتي الفردي والفرق بواقع أربع ميداليات ملونة ضمن منافسات اليوم الختامي بالدورة، إذ توج عيسى المزروعي بالميدالية الذهبية لمسابقة الفردي، فيما حصل أحمد البستكي على الفضية، وفاز خليفة العميمي بالبرونزية، فيما ظفر المنتخب بذهبية مسابقة الفرق عبر كل من عيسى المزروعي، وأحمد البستكي، وعلي الفلاسي، وراشد المهيري، وخليفة العميمي.

وحصدت الإمارات 31 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبيات وتسع ميداليات فضية و10ميداليات برونزية في المركز الثامن بجدول الترتيب، لتنهي الدورة في الصدارة العربية فيما تصدرت الصين جدول الترتيب العام برصيد 147 ميدالية وأوزبكستان في المركز الثاني بإجمالي 81 ميدالية، وكازاختسان بالمركز الثالث برصيد 93 ميدالية، وجاءت البحرين في المركز الثالث عشر (الثانية عربياً) برصيد 13 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و3 ميداليات برونزية، فيما حلت السعودية في المركز الـ14 والثالث عربيا برصيد 22 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و13 ميدالية برونزية، وحلت كذلك العراق في المركز السابع عشر والرابع عربيا برصيد 14 ميدالية منها 3 ذهبيات، و6 فضيات، و5 ميداليات برونزية.

من جهته، أشاد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فرسان منتخب الإمارات للقدرة خلال مشاركتهم في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، بعد تتويجهم بأربع ميداليات ملونة في أول ظهور لرياضة القدرة ضمن منافسات الدورة، وقال في تصريحات صحافية: «إن هذا النجاح يأتي ترجمة للدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، كما يجسد المستوى المرموق والجهود الكبيرة التي تُبذل لتطوير هذه الرياضة الأصيلة المرتبطة بهوية وتاريخ دولة الإمارات العريق».

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم: «فخورون بمجموعة الفرسان الذين رفعوا علم الإمارات عالياً في هذا المحفل القاري بكل جدارة واستحقاق، واضعين اسم الوطن نصب أعينهم في كل مرحلة من مراحل المنافسة. عندما تكون الغاية والهدف هو رؤية راية الوطن مرفوعة على الدوام، تتضاعف الجهود والمساعي لتحقيق أفضل النتائج، وقد جسّد فرسان منتخبنا أسمى معاني الولاء والانتماء، بتصميمهم وإصرارهم على إنهاء السباق في المقدمة، ما أثمر عن هذا الإنجاز الباهر الذي يُعد صفحة مشرّفة في سجل مشاركات الإمارات».

وتابع: «هذا الإنجاز يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة رياضة القدرة التي أصبحت رقماً صعباً على الساحة الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من أجيال واعدة تمثل الوطن بأفضل صورة ممكنة في مختلف الفئات العمرية. إن ما تحقق في البحرين هو نتاج رؤية قيادية ودعم مستمر لمسيرة الفروسية الإماراتية التي تواصل ترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي».



الكعبي: فخورون بفرساننا.. اعتدنا التميز في المحافل القارية

عبّر مدير عام نادي دبي للفروسية والمدير الفني لمنتخب الإمارات لرياضة القدرة أحمد راشد الكعبي، عن فخره واعتزازه بما قدمه فرسان الإمارات في منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي استضافتها البحرين، وتحقيقهم أربع ميداليات ملونة، مشيراً إلى أن المشاركة كانت ناجحة ومشرّفة، وعكست المستوى الرفيع لرياضة القدرة الإماراتية.

وقال في تصريحات صحافية: «فرسان منتخب الإمارات أظهروا خلال سباق القدرة الذي بلغت مسافته 119 كيلومتراً أداءً مميزاً اتسم بالاحترافية والالتزام والانضباط التكتيكي، رغم قوة المنافسة ومشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية ذات الخبرة».

وأضاف: «اعتاد فرساننا على المشاركة والتألق في المنافسات الرياضية الكبرى، وتقديم أفضل النتائج والمستويات، انطلاقاً من قوة الإرادة والعزيمة، وحرصهم الدائم على تشريف الوطن ورفع علم الإمارات في مختلف المحافل الدولية».

واختتم: «المشاركة في (آسياد الشباب) تمثل محطة مهمة في صقل مهارات الفرسان الواعدين، وإعداد جيل جديد من أبطال القدرة القادرين على مواصلة مسيرة الإنجازات الإماراتية في هذه الرياضة العريقة».



السبوسي: التزام الفرسان وإعدادهم الجاد وراء الإنجاز الآسيوي

أكد مدرب منتخب الإمارات للقدرة محمد السبوسي أن التتويج بجميع ميداليات مسابقة القدرة لفئتي الفردي والفرق في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، يعكس المكانة الرفيعة التي وصلت إليها رياضة القدرة في دولة الإمارات، والتطور الكبير الذي تشهده على مختلف الأصعدة.

وقال في تصريحات صحافية: «ما قدمه فرسان الإمارات في هذا الحدث القاري الكبير هو ثمرة عمل طويل وجهود مكثفة في الإعداد والتحضير، حيث أظهروا التزاماً عالياً وانضباطاً كبيراً خلال مراحل التدريب، انعكس بشكل واضح في الأداء المتميز أثناء المنافسات، إذ أثبتوا أن روح الفريق، والإصرار، والعزيمة هي مفاتيح النجاح في هذه الرياضة التي تتطلب تركيزاً وصبراً حتى النهاية».