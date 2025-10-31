«النصر» يُقرّب الوحدة من سلسلة تاريخية

أصبح فريق الوحدة على بُعد انتصار واحد فقط من معادلة أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه بالدوري، والبالغة 20 مباراة، والتي حققها بين يناير وديسمبر 2014، وذلك عقب فوزه الثمين، أمس، على ضيفه النصر بنتيجة (3–2)، في مواجهة مثيرة على استاد آل نهيان ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أمام ما يقارب 2000 متفرج، بينهم نحو 50 مشجعاً نصراوياً.

وعزّز الانتصار مسار «العنابي» المتزن هذا الموسم، وأكّد حضوره القوي في سباق المنافسة، إذ رفع رصيده إلى 17 نقطة، ليحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري.

وظهر الوحدة أكثر نضجاً واستقراراً، بعدما مدّد سلسلة عدم خسارته في الدوري إلى 19 مباراة، ليقترب خطوة من معادلة رقمه التاريخي الذي حققه قبل تسعة مواسم، كما عزّز الفريق تفوقه في سجلات المواجهات المباشرة، رافعاً رصيده إلى 18 انتصاراً مقابل أربعة فقط للنصر، و11 تعادلاً خلال 33 مواجهة في عصر الاحتراف.

وحافظ «العنابي» أيضاً على سجله الخالي من الهزائم أمام «العميد» في آخر 11 مباراة بالدوري، بسلسلة تضم خمسة انتصارات وستة تعادلات، وتوّج هذا التفوق بحضوره الهجومي كأكثر فرق الدوري تسجيلاً عام 2025، برصيد 47 هدفاً، بفارق هدفين عن العين والوصل.

وسجّل للوحدة فاكوندو دانيل (45+2)، وعمر خريبين من ضربة جزاء (77)، وروبين فيليب (82)، وللنصر عبدالله توري من ضربة جزاء (10)، وموسى نداي (53).