سوزا: شباب الأهلي «روح وتكتيك وشخصية»

أعرب البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الشارقة (2-0)، أمس، في قمة الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة، من حيث الروح والانضباط، واستحقوا الفوز بجدارة.

وقال سوزا في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «كانت مباراة كبيرة، واللاعبون قدموا كل شيء داخل الملعب، الروح العالية والالتزام التكتيكي كانا مفتاح الانتصار، وأنا سعيد جداً بما شاهدته من أداء جماعي وشخصية قوية للفريق».

وسجّل هدفي شباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقة 36 بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة، قبل أن يضاعف البرازيلي جويلهرم بالا النتيجة في الدقيقة 61 بتسديدة من رأس بمنطقة الجزاء.

ورفع الانتصار رصيد شباب الأهلي إلى 14 نقطة في المركز الثالث، مواصلاً زحفه نحو قمة المنافسة، بينما تجمّد رصيد الشارقة عند سبع نقاط، لتتواصل معاناة الفريق بقيادة مدربه الصربي ميلوش ميلوييفيتش، الذي تلقى الخسارة الرابعة له مع «الملك»، ما يزيد من حالة الشك حول استمراره في الفترة المقبلة.

وأضاف سوزا: «الشارقة فريق يملك قائمة قوية من اللاعبين، بل إن بعض لاعبي دكة البدلاء لديه يمكن أن يكونوا أساسيين في أي فريق آخر، وهذا يعكس قوة المنافس، ومع ذلك نجحنا في التفوق، بفضل التنظيم والروح القتالية».

وأوضح المدرب البرتغالي أن فريقه أضاع فرصاً عديدة كانت كفيلة بزيادة النتيجة، قائلاً: «أضعنا أربع فرص مؤكدة كانت كفيلة بتوسيع الفارق، لكن الأهم أننا كنا الطرف الأفضل وسيطرنا على مجريات اللقاء».

وعن تقييمه لأداء الفريق هذا الموسم، قال سوزا: «لن أقول إن هذه المباراة هي الأفضل لنا أمام الشارقة في 2025، فقد خضنا سبع مباريات حتى الآن، وكانت أفضل مبارياتنا في ذهاب وإياب دوري أبطال آسيا، رغم أننا لم نحقق الفوز هناك».

واختتم: «كل مباراة لها ظروفها الخاصة، ومنذ بداية الموسم نعمل على حل مشكلة إضاعة الفرص الهجومية، ونقوم بتدريبات خاصة للمهاجمين ونعمل على تعزيز ثقتهم بأنفسهم، وأنا متأكد أن الأداء الهجومي سيتحسن أكثر في المباريات المقبلة».