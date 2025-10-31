فلاديمير: دفاع العين قدم أمام عجمان مباراة أكثر من رائعة

أشاد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش بخط دفاع «الزعيم» خلال مباراته أمام عجمان، ما ساعده على الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس، في الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال فلاديمير في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «خرجنا بفوز كبير من ملعب عجمان، واللافت أننا سجلنا الأهداف في التوقيت الصحيح، خصوصاً أننا تقدمنا مبكراً».

وأضاف: «لابد أن أشكر على وجه الخصوص مدافعي العين الذين قدموا مباراة أكثر من رائعة، ومنعوا عجمان من إحراز أهداف، وأتمنى أن يستمروا على هذا الأداء في المباريات المقبلة».

وتربع العين على صدارة ترتيب الدوري، مستعيداً القمة بعد 50 دقيقة فقط من ذهابها مؤقتاً للوحدة عقب نهاية مباراته أمام النصر.

وكان الوحدة قفز إلى الصدارة مؤقتاً بوصوله إلى النقطة 17، إثر فوزه المثير على النصر (3-2)، ما وضع ضغطاً إضافياً على العين قبل دخوله مواجهة عجمان، إلا أن هدف ماتياس بالاسيوس المبكر الذي جاء بعد 10 دقائق فقط، أعاد فريقه سريعاً إلى الصدارة، ومنح زملاءه أفضلية نفسية كبيرة منذ البداية مهّدت لاحقاً للانتصار العريض الذي أمن النقاط الثلاث قبل تعليق المسابقة بسبب التوقف الدولي.

وشهد اللقاء حضوراً جماهيرياً قارب 3000 مشجع، كان من بينهم نحو 1700 من جماهير العين التي واصلت التشجيع طوال المباراة واحتفلت بعودة فريقها إلى الصدارة قبل فترة التوقف الدولي.

وسجل أهداف العين لاعبه ماتياس بالاسيوس (10)، وكودجو لابا (60)، قبل أن يختتم أليخاندرو كاكو الثلاثية (81).

وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة دون خسارة، بعد تحقيقه لستة انتصارات وتعادل وحيد، فيما تجمّد رصيد عجمان عند تسع نقاط بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم.