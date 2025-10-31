بدر إبراهيم: تطوّر كرة الصالات بطيء جداً

قال اللاعب الحالي لفريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي، بدر إبراهيم مبارك، إن تطوّر كرة الصالات في الدولة يسير ببطء، وهي تحتاج إلى جهود أكبر لمواكبة تطور اللعبة على المستويين الآسيوي والعالمي، مشدداً على أن ذلك ليس مسؤولية اتحاد كرة القدم وحده، بل يتطلب تعاوناً مشتركاً من الأندية ودعماً من المجالس الرياضية.

وقال بدر إبراهيم لـ«الإمارات اليوم»: «لكي تتطوّر رياضة كرة الصالات في الإمارات، فهي تحتاج إلى تأمين الاستقرار الفني الذي تفتقده منذ سنوات طويلة، بسبب انسحاب فرق قوية تمتلك رصيداً كبيراً من اللاعبين المميزين، إضافة إلى انضمام فرق جديدة بخبرة محدودة.. هذا الاستقرار الفني سيسهم كثيراً في تطوير اللعبة».

وأضاف بدر إبراهيم الذي يُعد عميد لاعبي كرة قدم الصالات في الإمارات (42 عاماً): «هناك تطور في كرة الصالات، لكنه بطيء جداً ولا يتناسب مع البنية التحتية الحديثة للأندية ومع وجود عدد كبير من اللاعبين والجماهير المحبة لهذه اللعبة، كما نحتاج إلى زيادة عدد البطولات لرفع عدد المباريات وتنمية الخبرات».

وأوضح أن «هناك حاجة ماسة إلى تدخل اتحاد كرة القدم للإسراع في تطوير كرة الصالات، من خلال إجراءات فعّالة، منها تشجيع أو إلزام الأندية المنضوية تحت مظلته على المشاركة في بطولات الصالات، مثل: الوصل، النصر، العين، الجزيرة، الظفرة، الوحدة، الشارقة، الفجيرة وغيرها من الأندية التي سبق لها خوض تجارب ناجحة في اللعبة».

لاعبون بلا أندية

وأضاف بدر إبراهيم: «هناك العديد من اللاعبين المواطنين الذين يشاركون في مسابقات تحت 21 سنة وفئات عمرية أخرى، لكنهم لا يجدون أندية يلعبون فيها على الملاعب العشبية، ولو توفرت فرق كافية في الصالات، لتمكن هؤلاء اللاعبون من مواصلة ممارسة الرياضة ضمن بيئة تناسب قدراتهم، وهو ما يحمي المواهب من التوقف المبكر».

وأوضح أن «اهتمام الأندية بالفريق الأول الذي يشارك في دوري المحترفين أو الدرجة الأولى، يأتي أحياناً على حساب فرق الصالات، ما يؤثر سلباً في تطورها».

المنتخب والإعلام

وأكد بدر إبراهيم أن الدعم الإعلامي يُعد عاملاً أساسياً في تطوير كرة الصالات، خصوصاً من خلال النقل التلفزيوني الذي يسهم في تعريف الجمهور بقوانين اللعبة وزيادة شعبيتها.

أمّا بشأن المنتخب الوطني فأوضح أن ظروف تطوره متوافرة، لكن الأمر يحتاج إلى خطة استراتيجية واضحة لتكوين منتخب قوي ومنافس للمستقبل، وليس مجرد منتخب مؤقت، مشدداً على أهمية مساهمة الأندية في دعم المنتخب.

مسيرة مميزة

وكشف بدر إبراهيم أنه يمارس كرة الصالات منذ عام 2010، ولعب مع خمسة أندية هي: الوصل، النصر، البطائح، مليحة والحمرية، ويلعب حالياً مع الإقامة وشؤون الأجانب - دبي.

ويعتز بمسيرته مع المنتخب الوطني التي امتدت نحو 10 سنوات، خاض خلالها عدداً كبيراً من المباريات الرسمية والودية، وحقق مع «أبيض الصالات» ذكريات جميلة في مختلف البطولات.

أمّا على صعيد الألقاب، فقد أشار إلى أنه فاز بـ15 بطولة، منها تسع بطولات في الدوري، وأربع بطولات في كأس رئيس الدولة، وبطولتان في كأس الإمارات.

