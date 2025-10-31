خورفكان والوصل.. مواجهة واعدة بالأهداف

تتواصل مواجهات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بمباراتين لا تقلّان أهمية عن بقية لقاءات الجولة، فعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، يحلّ الوصل ضيفاً على خورفكان في الساعة 19:45، في مباراة يُنتظر أن تكون واعدة بالأهداف، إذ شهدت آخر ست مباريات بينهما تسجيل 28 هدفاً، بمعدل يقارب 4.6 أهداف في المباراة.

ويدخل الوصل بقيادة نجميه فابيو ليما وعلي صالح اللقاء في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وهو مطالب بتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، واستعادة توازنه، بعد الضربة الموجعة بخروجه المبكر من كأس رئيس الدولة، إذ إنّ حصد النقاط الثلاث سيُبقي الفريق في قلب الصراع على الصدارة.

وعلى الجانب الآخر، يقبع خورفكان، الذي يبرز في صفوفه النجمان طارق تسودالي وإيلتون فيليبي، في المركز الـ11 برصيد سبع نقاط، ويسعى إلى تحقيق الانتصار لتأكيد تحسنه والابتعاد عن مراكز الخطر بصورة مبكرة، مدفوعاً بمعنويات لاعبيه العالية، عقب تأهله إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة.

اللافت أنّ خورفكان فاز في آخر مواجهتين أمام الوصل في الدوري، كما يتميّز هذا الموسم بفاعلية لافتة، إذ يمتلك أعلى نسبة تحويل للتسديدات إلى أهداف (26%)، رغم أنه من أقلّ الفرق تسديداً بـ39 تسديدة فقط.

تاريخياً، تميل الكفة لمصلحة الوصل، إذ تقابل الطرفان 12 مرة في دوري المحترفين، فاز الوصل في ست مباريات مقابل أربعة انتصارات لخورفكان، فيما انتهت مباراتان بالتعادل.

بني ياس - دبا

سيكون ملعب الشامخة في الساعة 17:00 مسرحاً لمواجهة طرفي القاع، حينما يستقبل بني ياس صاحب المركز الأخير دون نقاط ضيفه دبا الذي يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويدخل بني ياس اللقاء في وضع لا يُحسد عليه، إذ يتذيل جدول الترتيب من دون أي نقاط، وهو الفريق الوحيد الذي لم يسجّل أي هدف هذا الموسم رغم تسديده 39 كرة، منها ثمانٍ فقط على المرمى، لكنه في المقابل يسعى لاستثمار معنويات لاعبيه العالية، بعد تأهلهم إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة على حساب النصر.

وعلى الطرف الآخر، يملك دبا نقطة واحدة، ويطمح إلى تحقيق أول انتصار له بعد أداء متواضع في الجولات الماضية، لكنه بدوره يأمل أن ينعكس فوزه على الوصل في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة بصورة إيجابية على أدائه في لقاء اليوم.

يُذكر أن الطرفين التقيا 10 مرات في البطولة، ففاز بني ياس في خمس مباريات مقابل انتصارين لدبا، فيما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، وسجّل «السماوي» 25 هدفاً في مرمى دبا، مقابل 14 هدفاً للأخير.

. «الإمبراطور» مطالب بالفوز لمصالحة جمهوره بعد صدمة الخروج المبكر من كأس رئيس الدولة.