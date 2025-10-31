ريال مدريد ومروّجو دوري السوبر يطالبون «ويفا» بـ 4 مليارات دولار «تعويضات»

يعتزم نادي ريال مدريد الإسباني وشركة «A22 سبورتس ماناجمنت»، المروّجة لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، المطالبة بأكثر من أربعة مليارات دولار كتعويضات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، المتهم بإفشال المشروع، وفق ما أكد مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس.

وكانت محكمة الاستئناف في مدريد قد أكدت، أول من أمس، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «أساء استخدام موقعه المهيمن»، عندما حاول منع إنشاء هذه البطولة المنافسة لدوري أبطال أوروبا، والتي كادت أن تؤدي إلى انهيار كرة القدم الأوروبية في عام 2021 بعد اقتراحها من 12 نادياً أوروبياً نخبوياً.

ورحّبت شركة «A22 سبورتس ماناجمنت»، في بيان، بهذا «الحكم الثالث على التوالي» الذي اعتبر «احتكار» الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «غير قانوني» بموجب القانون الأوروبي، مؤكدة أن الهيئة الأوروبية تسببت في «أضرار جسيمة للعديد من الأندية واللاعبين والأطراف المعنية الأخرى».

وأعربت «A22» عن أسفها لكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «رفض كل سبل التسوية» و«الإصلاحات»، رغم أشهر من النقاشات، مؤكدة أنها لم تعد تملك «أي خيار آخر» سوى «اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها».

لكن مدى تأثير هذا القرار يبقى غير واضح، إذ إنه يعاقب تشريعات كانت معتمدة لدى «ويفا» في عام 2021، عند فتح هذا الملف، والتي تم تعديلها في العام التالي.

وقالت الهيئة الأوروبية في بيان: «هذا القرار لا يصادق على مشروع دوري السوبر المهجور الذي أُعلن عنه في 2021، ولا يطعن في قواعد الترخيص الحالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تم اعتمادها في 2022 وتحديثها في 2024، والتي لاتزال سارية بالكامل. هذه القواعد تضمن أن يتم تقييم أي بطولة عابرة للحدود وفق معايير موضوعية وشفافة وغير تمييزية ومتوازنة».

واحتفل ريال مدريد، أحد آخر الأندية التي لاتزال تدعم علناً مشروع دوري السوبر، بهذا الحكم باعتباره انتصاراً جديداً مهماً، إذ يرى رئيسه فلورنتينو بيريز أن المشروع يمثل أولوية من أجل «إنقاذ كرة القدم الأوروبية».

وأشاد النادي الإسباني العملاق بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، والذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «انتهك قواعد المنافسة الحرة في الاتحاد الأوروبي»، واعتبر أنه يمنحه الحق في المطالبة بتعويضات من الهيئة الأوروبية.

واستناداً إلى القرار الأول الصادر في مايو 2024، وحكم محكمة العدل الأوروبية، اعتبر ممثل عن شركة «A22»، مطلع أكتوبر، أن الشركة «مخوّلة بإنشاء بطولة»، وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يعد يملك أي وسيلة لمنعها.

